Conmoción en Ecuador por la extraña muerte de 12 bebés en Hospital Universitario de Guayaquil

Hay conmoción en Ecuador luego de que se conociera la muerte de 12 recién nacidos en el Hospital Universitario de Guayaquil.

De acuerdo con el comunicado oficial del centro médico, la tragedia ocurrió por “causas multifactoriales”. Según se sabe, los fallecimientos habrían sucedido hace dos semanas.

¿De qué murieron los bebés?

"Desde el inicio de la alerta epidemiológica emitida por el Hospital Universitario de Guayaquil, se han reportado 12 fallecimientos de pacientes neonatos por causas multifactoriales. Esto derivado a su estado clínico complicado por su nacimiento prematuro o muy prematuro", señaló el Hospital.

Además, la institución desvirtuó que los decesos fueran producto de una contaminación en la unidad de neonatos o por la reutilización de insumos médicos. Esto, tras las denuncias conocidas en redes sociales por falta de medicinas y suministros en hospitales públicos de dicho país.

En otra parte del comunicado, el centro hospitalario manifestó que, de acuerdo con los informes hechos, dos de los fallecimientos podrían atribuirse a una infección por Klebsiella Pneumoniae, una bacteria que causa neumonía y que produce carbapenemasa, una enzima resistente a los tratamientos con antibiótico.

Gobierno anuncia medidas frente a lo sucedido

Por su parte, el ministro de Salud, Jimmy Martín, se pronunció de manera contundente, solicitando la renuncia del gerente del centro médico y pidió una investigación para esclarecer la situación.

El hospital informó que los neonatos que permanecían allí serán reubicados por prevención, y que se iniciará un proceso de desinfección completa en la unidad especializada, así como la activación de un especialista en infectología para evitar nuevos casos.

Este martes habrá una sesión en la Asamblea Nacional Ecuatoriana en la que las partes involucradas tendrán que dar explicaciones sobre lo ocurrido.