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Alcaldía de Bogotá ofrece becas para ingresar a la educación superior: conozca cómo inscribirse

3 mil cupos en universidades privadas y más de 1.400 en insituciones públicas estarán destinados para estudiantes que inicien sus estudios superiores en el primer semestre de 2027.

Alcaldía de Bogotá ofrece becas para ingresar a la educación superior: conozca cómo inscribirse
Foto: Magnific

Noticias RCN

noviembre 09 de 2026
07:13 a. m.
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La Alcaldía de Bogotá, junto con la Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología - Atenea, abren convocatorias para financiar el ingreso a la eduCación superior; el programa 'Jóvenes a la E' ofrece becas para instituciones públicas y privadas y las inscripciones ya están abiertas.

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La iniciativa no solo ofrecerá la matrÍcula, también cuenta con un apoyo económico semestral para que los estudiantes puedan continuar con los estudios sin ningún tipo de inconveniente.

El alcalde Carlos Fernando Galán brindó fechas clave para acceder a los beneficios y el paso a paso para poder realizar las inscripciones.

Así puede inscribirse a 'Jóvenes a la E'

Las inscripciones para acceder a las becas, tanto en universidades públicas como privadas, tienen las siguientes fechas para presentar los documentos:

Del 7 al 13 de noviembre se podrán realizar las inscripciones para instituciones públicas.

Del 12 al 18 de noviembre es el plazo establecido para inscribirse en las instituciones privadas.

Según el alcalde, se ofrecerán 3 mil becas para universidades privadas y más de 1.300 para instituciones públicas.

La Universidad Nacional, Universidad Pedagógica, el Instituto Técnico Central y el SENA serán las instituciones públicas en las que estarán disponibles los beneficios para iniciar los estudios en el primer semestre de 2027.

Los interesados deben ingresar a la página oficial de la agencia Atenea, cargar los documentos personales y académicos y seleccionar la convocatoria a la cual se quiere aplicar.

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Beneficios de las becas de 'Jóvenes a la E'

Los estudiantes que sean seleccionados para obtener las becas, además de la matrícula, podrán recibir un apoyo económico de hasta un salario mínimo legal vigente por cada periodo académico cursado; también contarán con apoyos en especie para transporte y acceso a iniciativas de bienestar estudiantil integral establecidas por cada institución.

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