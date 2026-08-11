Esto se sabe del nuevo ataque con explosivos contra el peaje de Villa Rica, en el Cauca

La infraestructura vial del departamento del Cauca vuelve a ser blanco de hechos violentos. En menos de una semana se han reportado ataques contra los peajes de El Mango, Mondomo y ahora Villa Rica, este último ubicado en la vía Panamericana, corredor que comunica a Cali con Popayán.

La nueva acción armada encendió las alertas por la seguridad de quienes transitan por esta carretera.

¿Qué ocurrió en el peaje de Villa Rica?

El ataque se registró alrededor de las 6:20 de la tarde, cuando se reportó una acción con explosivos contra las instalaciones del peaje de Villa Rica, en el norte del Cauca.

La representante a la Cámara Aida Quilcué denunció, a través de su cuenta de X, que en este hecho habrían sido utilizados drones cargados con explosivos. Además, advirtió que el atentado se suma a los registrados recientemente en otros puntos de recaudo del departamento.

Tras lo ocurrido, la carretera fue cerrada de manera preventiva mientras se adelantaban las verificaciones correspondientes y se evaluaban las condiciones de seguridad para permitir nuevamente el paso de vehículos.

¿Quiénes estarían detrás del ataque?

La Tercera División del Ejército Nacional informó que tropas del Grupo de Caballería Liviano N.° 8, adscritas a la Brigada 29, reaccionaron frente al ataque contra el peaje y la unidad militar encargada de brindar seguridad en ese sector.

De acuerdo con información preliminar de las autoridades militares, integrantes de la estructura Jaime Martínez, que estaría al servicio de alias Iván Mordisco, serían los responsables de esta acción.

El Ejército señaló que el atentado podría estar relacionado con una retaliación por las operaciones militares adelantadas recientemente contra esa organización armada. Sin embargo, esta hipótesis deberá ser establecida en el desarrollo de las investigaciones.

¿Hubo personas heridas y qué pasó con la vía?

El balance preliminar entregado por el Ejército indica que una persona civil sufrió lesiones leves durante el ataque. Por otra parte, la institución aseguró que no se registraron afectaciones entre los uniformados que se encontraban en el lugar.

Por su parte, el Instituto Nacional de Vías (Invías) también rechazó lo ocurrido y señaló que la seguridad de los usuarios de las carreteras del país debe ser una prioridad. La entidad insistió en que las vías deben ser espacios seguros para la conexión y la movilidad de los ciudadanos.