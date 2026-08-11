Bogotá abre cursos gratuitos para fortalecer habilidades laborales de vendedores informales

El Instituto para la Economía Social (IPES) anunció la apertura de cuatro espacios de formación gratuita dirigidos a vendedores y vendedoras informales, sus familias, comerciantes de las Plazas Distritales de Mercado y beneficiarios de las alternativas comerciales de la entidad.

La iniciativa busca fortalecer competencias prácticas que contribuyan a mejorar las oportunidades laborales y generar nuevas fuentes de ingresos.

Según informó el Instituto, la programación para noviembre incluye capacitaciones en mantenimiento de computadores, preparación de café con métodos alternativos y cocina navideña, además de otros espacios enfocados en el fortalecimiento de capacidades productivas.

Las actividades se desarrollarán en distintos puntos de la ciudad, entre ellos el Punto Vive Digital Veracruz, el Centro de Hotelería y Turismo del SENA y el Centro de Innovación Gastronómica de la Plaza Distrital de Mercado 12 de Octubre.

Formación para impulsar nuevas oportunidades

La directora del IPES, Catalina Arciniegas, aseguró que la entidad busca brindar herramientas que permitan a los participantes ampliar sus conocimientos y fortalecer sus actividades económicas.

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Entre la oferta destaca la Ruta de Formación en Mantenimiento de Computadores, que se realizará entre el 10 y el 24 de noviembre en el Punto Vive Digital Veracruz y estará enfocada en diagnóstico, mantenimiento y reparación de equipos.

Asimismo, se desarrollará la Ruta de Formación en Elaboración de Café con Métodos Alternativos, orientada al aprendizaje de técnicas de preparación, barismo y evaluación de la calidad de las bebidas. Esta capacitación se llevará a cabo en el Centro de Hotelería y Turismo del SENA entre el 9 y el 27 de noviembre.

Cocina navideña y proceso de inscripción

Dentro de la programación también se encuentra el Taller de Cocina Navideña, que permitirá a los asistentes aprender recetas tradicionales e innovadoras para la temporada de fin de año, junto con conocimientos sobre manipulación de alimentos, presentación de platos y aprovechamiento de ingredientes.

El curso se realizará del 17 al 20 de noviembre en el Centro de Innovación Gastronómica de la Plaza Distrital de Mercado 12 de Octubre.

Las personas interesadas podrán inscribirse de manera presencial en la Oficina de Atención al Usuario del IPES, ubicada en la Carrera 9 #10-59, o a través de la página web oficial de la entidad.

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El Instituto señaló que estos espacios buscan promover la formación y el desarrollo de habilidades que contribuyan al crecimiento económico de los participantes.