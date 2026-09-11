Fundación española demanda acciones contra TikTok por presunta falta de control frente al abuso sexual infantil

La fundación española contra la desinformación Maldita.es anunció que presentará una denuncia ante la unidad de Criminalidad Informática de la Fiscalía de España contra TikTok, al considerar que la plataforma no ha adoptado medidas suficientes para frenar el intercambio de material de abuso sexual infantil ni la captación de menores para la generación de contenidos ilícitos.

La decisión se produce tras una investigación de la organización, cuyos primeros hallazgos fueron divulgados este lunes. Según Maldita.es, durante el análisis identificaron más de 1.000 videos explícitos relacionados con abuso sexual infantil que acumulaban cerca de 48 millones de visualizaciones en la red social propiedad de la empresa china ByteDance. “Lo que esperarías que solo estuviera en la ‘deep web’ lo encuentras en TikTok”, señaló la entidad en su informe.

Más de 26.000 perfiles vinculados a material ilegal

La investigación también detectó más de 26.000 perfiles de presuntos pederastas que intercambiaban o comercializaban material relacionado con abusos sexuales a menores dentro de la plataforma. De ese total, alrededor de 7.700 cuentas operaban en español.

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De acuerdo con Maldita.es, TikTok solo habría retirado el 10 % de los contenidos denunciados por la organización y bloqueado el 26 % del material ilegal identificado en España. Además, los investigadores señalaron que el buscador de la aplicación no restringe determinadas palabras clave asociadas a este tipo de contenidos, una medida que, según indicaron, sí ha sido adoptada por otras plataformas digitales.

Hasta el momento, TikTok no se había pronunciado sobre las conclusiones del informe tras ser consultada por la agencia AFP.

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Directos con menores y presión regulatoria en Europa

Otro de los hallazgos expuestos por Maldita.es apunta a la existencia de casi un centenar de transmisiones en directo realizadas por menores en 17 países, pese a que las normas de TikTok prohíben este tipo de emisiones para usuarios infantiles. Según la investigación, en algunos de esos directos los espectadores ofrecían dinero a cambio de que los niños realizaran determinadas acciones, incluidas solicitudes de carácter sexual.

La organización sostiene que estos resultados ponen en duda la efectividad de las medidas implementadas por la plataforma para proteger a los menores, una situación que, a su juicio, podría entrar en conflicto con las obligaciones establecidas por la Ley de Servicios Digitales (DSA) de la Unión Europea para las grandes plataformas tecnológicas.

El caso surge en un contexto de creciente presión regulatoria por parte de la Unión Europea sobre las redes sociales. Bruselas ha intensificado la aplicación de la DSA para reforzar la protección de los menores en los entornos digitales y estudia medidas más estrictas frente a los riesgos que estas plataformas representan para el bienestar y el desarrollo de niños y adolescentes.