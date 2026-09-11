Contraloría ordena revisión de contratos de la DNI por más de $20.000 millones ante posibles irregularidades

La Contraloría General de la República anunció una revisión prioritaria de cinco contrataciones de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), cuyo valor conjunto supera los $20.783 millones, luego de conocer denuncias sobre posibles fallas técnicas, incumplimientos contractuales y sobrecostos en la adquisición de equipos y otros bienes.

Contraloría pide revisar cinco millonarios contratos de la DNI

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La decisión fue impartida por el contralor general, Jorge Eliécer Laverde Vargas, quien a través de un comunicado ordenó iniciar actuaciones de vigilancia y control fiscal para establecer si los recursos públicos destinados a estos contratos fueron utilizados correctamente.

Entre los contratos que serán examinados se encuentra la adquisición de un helicóptero no tripulado, por aproximadamente $9.000 millones. En este caso, la entidad verificará si el equipo cumplía con las especificaciones técnicas, las condiciones de compra y las garantías establecidas, además de revisar los detalles de un accidente que se registró en marzo de este año.

Otro de los procesos que someterá a revisión corresponde a la compra de tres sistemas antidrones, cuyo costo fue superior a los $8.000 millones. La Contraloría buscará establecer si los equipos fueron entregados y funcionan de acuerdo con lo contratado.

La investigación también incluye el contrato 043 de 2024, por aproximadamente $1.314 millones, destinado a la compra de 595 computadores. En este contrato se revisarán las denuncias relacionadas con problemas de calidad y fallas de funcionamiento.

Por otro lado, el documento de la Contraloría también menciona el contrato 053 de 2022, por cerca de $580 millones, para adquirir un sistema de identificación biométrica. La inspección determinará la razón por la que la herramienta no habría entrado en funcionamiento y si la inversión cumplió con los objetivos previstos.

Finalmente, se examinará la contratación de mobiliario y dotación para las instalaciones de la Dirección Nacional de Inteligencia en Funza, por aproximadamente $1.549 millones. En este punto, se analizarán los precios que se pagaron, las condiciones de contratación y la entrega de los elementos, ante las alertas sobre posibles sobrecostos.

Entretanto, en el comunicado la Contraloría indicó que también verificará la ejecución y entrega del Sistema Integrado de Inteligencia y Contrainteligencia (SIIC, versión 2).

“Para adelantar estas actuaciones, se requerirá la documentación contractual correspondiente, incluidos los estudios previos, informes de supervisión e interventoría, actas de recibo, soportes de pago y garantías. Su análisis permitirá establecer si existieron deficiencias de planeación, incumplimientos, sobrecostos o situaciones que puedan configurar un daño al patrimonio público”.