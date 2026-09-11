Contraloría ordena revisión de contratos de la DNI por más de $20.000 millones ante posibles irregularidades
Entre los contratos que serán examinados se encuentra la adquisición de un helicóptero no tripulado, la compra de tres sistemas antidrones, entre otros.
Noticias RCN
06:51 a. m.
La Contraloría General de la República anunció una revisión prioritaria de cinco contrataciones de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), cuyo valor conjunto supera los $20.783 millones, luego de conocer denuncias sobre posibles fallas técnicas, incumplimientos contractuales y sobrecostos en la adquisición de equipos y otros bienes.
Contraloría pide revisar cinco millonarios contratos de la DNI
La decisión fue impartida por el contralor general, Jorge Eliécer Laverde Vargas, quien a través de un comunicado ordenó iniciar actuaciones de vigilancia y control fiscal para establecer si los recursos públicos destinados a estos contratos fueron utilizados correctamente.
Entre los contratos que serán examinados se encuentra la adquisición de un helicóptero no tripulado, por aproximadamente $9.000 millones. En este caso, la entidad verificará si el equipo cumplía con las especificaciones técnicas, las condiciones de compra y las garantías establecidas, además de revisar los detalles de un accidente que se registró en marzo de este año.
Otro de los procesos que someterá a revisión corresponde a la compra de tres sistemas antidrones, cuyo costo fue superior a los $8.000 millones. La Contraloría buscará establecer si los equipos fueron entregados y funcionan de acuerdo con lo contratado.
La investigación también incluye el contrato 043 de 2024, por aproximadamente $1.314 millones, destinado a la compra de 595 computadores. En este contrato se revisarán las denuncias relacionadas con problemas de calidad y fallas de funcionamiento.
Por otro lado, el documento de la Contraloría también menciona el contrato 053 de 2022, por cerca de $580 millones, para adquirir un sistema de identificación biométrica. La inspección determinará la razón por la que la herramienta no habría entrado en funcionamiento y si la inversión cumplió con los objetivos previstos.
Finalmente, se examinará la contratación de mobiliario y dotación para las instalaciones de la Dirección Nacional de Inteligencia en Funza, por aproximadamente $1.549 millones. En este punto, se analizarán los precios que se pagaron, las condiciones de contratación y la entrega de los elementos, ante las alertas sobre posibles sobrecostos.
Entretanto, en el comunicado la Contraloría indicó que también verificará la ejecución y entrega del Sistema Integrado de Inteligencia y Contrainteligencia (SIIC, versión 2).
“Para adelantar estas actuaciones, se requerirá la documentación contractual correspondiente, incluidos los estudios previos, informes de supervisión e interventoría, actas de recibo, soportes de pago y garantías. Su análisis permitirá establecer si existieron deficiencias de planeación, incumplimientos, sobrecostos o situaciones que puedan configurar un daño al patrimonio público”.