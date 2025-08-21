CANAL RCN
Colombia

Beéle fue reconocido como víctima de violencia intrafamiliar: responsabilizaron a su expareja, Camila

La decisión ordena restricciones, medidas correctivas y garantiza la comunicación del cantante con sus hijos.

Foto: AFP
Foto: AFP

Noticias RCN

agosto 21 de 2025
01:30 p. m.
Este jueves 21 de agosto, la justicia colombiana emitió un fallo en el que reconoce al intérprete Beéle (Brandon de Jesús López Orozco) como víctima de violencia intrafamiliar, tras resolverse un proceso administrativo en su contra.

En la decisión se declaró responsable a su expareja, Camila Andrea Rodríguez Ascanio, de conductas de maltrato en el marco de su relación.

Ordenan medidas de protección y restricciones a favor del cantante Beéle

Como resultado de la declaratoria de responsabilidad, la autoridad dictó medidas de protección definitivas a favor del artista, con el fin de salvaguardar su integridad física, el buen nombre, la intimidad y la seguridad personal.

La decisión también impuso prohibiciones y obligaciones a su expareja, para que acceda a procesos de formación y acompañamiento en el manejo de impulsos, resolución de conflictos y control emocional.

Beéle tendrá derecho a comunicarse con sus hijos sin interferencias

Además, el fallo incluyó una orden específica para que la mujer garantice la comunicación de Beéle con sus hijos, sin que existan intermediaciones o interferencias de terceros que afecten esa relación.

Finalmente, la firma representante de Beéle, calificó la decisión como un paso en la lucha contra la violencia intrafamiliar:

El pronunciamiento no solo reconoce la responsabilidad de la agresora, sino que también reafirma el deber del Estado de proteger de manera efectiva a las víctimas de violencia.

