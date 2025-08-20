Barras bravas del Junior casi matan a empresario: lo apuñalaron y dejaron inconsciente en Barranquilla

En Barranquilla lo que debía ser una noche deportiva terminó convirtiéndose en una tragedia que hoy mantiene entre la vida y la muerte a un joven empresario bumangués.

La familia de la víctima denuncia la brutalidad del ataque y exige que los responsables sean capturados y judicializados.

Joven empresario recibió diez puñaladas por barras bravas en Barranquilla

La víctima fue identificada como Jonathan Castellanos, de 30 años, profesional en negocios internacionales y director ejecutivo de una empresa de autopartes.

Había viajado a Barranquilla por compromisos laborales y, aprovechando su estadía en la ciudad, decidió asistir al encuentro entre Junior de Barranquilla y Atlético Bucaramanga junto con un amigo y la esposa de este.

Según relató su madre, Linda Rojas, el plan terminó convertido en una tragedia.

¿Cómo fue el ataque que lo dejó inconsciente?

Al llegar a los alrededores del estadio Metropolitano, Jonathan fue sorprendido por integrantes de las llamadas barras bravas del Junior, quienes lo atacaron de manera indiscriminada.

El joven fue golpeado en repetidas ocasiones y posteriormente recibió diez heridas con arma blanca, lo que lo dejó inconsciente en el lugar.

Los agresores, además de la brutal golpiza y las puñaladas, aprovecharon el momento para robarle sus pertenencias, dejando al joven tendido en un estado crítico.

¿Cómo se encuentra ahora el joven empresario apuñalado en Barranquilla?

El hombre fue trasladado a la clínica Murillo de Barranquilla, donde permanece hospitalizado en la unidad de cuidados intensivos.

Su pronóstico sigue siendo reservado debido a la gravedad de las lesiones que comprometen su vida.

En medio de la desesperación, su madre también relató los hechos:

Mi hijo mayor se encontraba en la ciudad por motivos de negocios y aprovechando su estadía pudo asistir al partido de fútbol entre Junior de Barranquilla y Atlético Bucaramanga, en compañía de un amigo y su esposa. Sin embargo, al llegar a la entrada del estadio fue atacado sin razón alguna por integrantes de las llamadas barras bravas del Junior. Lo golpearon salvajemente y le propinaron 10 puñaladas dejándolo en estado crítico. En medio del ataque, los delincuentes le hurtaron sus objetos de valor.

Actualmente, el clamor de sus seres queridos es de justicia:

Exijo que las autoridades identifiquen, capturen y castiguen a los responsables.

Ahora, mientras Jonathan continúa en estado crítico, su familia insiste en que el caso no puede quedar en la impunidad.