Benedetti guardará silencio ante la Fiscalía en investigación sobre supuestos dineros sucios en campaña de Petro

Para este 23 de junio está programada la citación al exembajador de Colombia en Caracas, Armando Benedetti, para explicar ante la Fiscalía las presuntas irregularidades en la financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro.

Sin embargo, mediante una carta publicada a través de la firma de abogados que lo asesora, Benedetti señaló que se acogerá a su derecho a guardar silencio, aun cuando está “atento a los llamados que le hace la administración de la justicia”.

El exembajador, quien además lideró la campaña del presidente Petro en la Costa Caribe, afirmó que se había enterado de su inclusión en la lista de investigados por la Fiscalía a través de los medios de comunicación, y que nunca fue notificado formalmente para la diligencia.

En el documento, Benedetti incluyó que "es fácil advertir la relación entre la investigación en la que estoy siendo llamado a declarar y aquella en la que aparezco como indiciado. Razón suficiente para ejercer el mencionado derecho constitucional".

Los escándalos de las últimas semanas han puesto al Gobierno Nacional contra las cuerdas con duras salidas de funcionarios cercanos al presidente, el aparente regreso de las chuzadas ilegales y los delicados audios en los que se escucha a Armando Benedetti asegurar que a la campaña del 2022 entraron más de 15.000 millones de pesos irregulares en la Costa Caribe.

Por este último caso, la Fiscalía llamó a una declaración jurada al exembajador en Caracas, para esclarecer dichas afirmaciones conocidas en los comprometedores audios publicados por Revista Semana. En las grabaciones, Benedetti amenazaba a la exjefe de Gabinete, Laura Sarabia, con contar todo lo que sabía acerca de la financiación de la campaña presidencial en la costa y cómo "consiguió $15.000 millones".

El fuerte disgusto de Benedetti con Sarabia era, al parecer, por los constantes desprecios de la exjefe de Gabinete, a quien le reclamaba por no tenerlo en cuenta para "pantomimas" y buenos tratos. En los audios le reprochaba constantemente por las largas esperas en las reuniones y le recordaba que fue él quien "consiguió $15.000 millones" para la campaña.

Si no hubiera sido por mí, no gana, no gana nunca