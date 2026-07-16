CANAL RCN
Colombia

Suspenden provisionalmente el decreto que eliminaba la millonaria prima para los congresistas

El Consejo de Estado explicó que la medida afectaba las garantías institucionales de independencia judicial y vulneraba el principio constitucional de igualdad salarial.

Prima deSuspenden provisionalmente el decreto que eliminaba la millonaria prima de los congresistasjunio
Foto: Archivo Noticias RCN

Noticias RCN

julio 16 de 2026
07:24 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En las últimas horas, el Consejo de Estado ordenó la suspensión provisional del Decreto 030 de 2026 que eliminaba la prima especial de servicios para los congresistas que se posesionaran desde el 20 de julio del año en curso.

Gobierno elimina la prima especial de servicios para los miembros del Congreso a partir del 20 de julio
RELACIONADO

Gobierno elimina la prima especial de servicios para los miembros del Congreso a partir del 20 de julio

La decisión se fundamentó en la violación de garantías institucionales establecidas por la Ley Estatutaria de Administración de Justicia y el principio de igualdad.

El Decreto 030 de 2026, expedido en enero por el presidente Gustavo Petro, el ministro de Hacienda y la directora del Departamento Administrativo de la Función Pública, derogaba el Decreto 2170 de 2013 que reconocía una prima especial de servicios equivalente a $7.898.445 mensuales para los congresistas. Según la Procuraduría, el impacto salarial para funcionarios afectados oscilaría entre $17 y $22 millones.

¿Reducción del salario de los congresistas podría ser vista como una jugada popular?
RELACIONADO

¿Reducción del salario de los congresistas podría ser vista como una jugada popular?

¿Por qué tumbaron el decreto que eliminaba la prima de los congresistas?

La decisión señala que el Decreto 313 de 2026 había establecido un régimen de transición protegiendo situaciones jurídicas consolidadas antes del 20 de julio. Sin embargo, esto generaba una bifurcación salarial dentro de las mismas entidades: funcionarios con idénticas responsabilidades recibirían diferentes remuneraciones según su fecha de vinculación.

El Consejo de Estado consideró que esta dualidad vulneraba el principio constitucional "a igual trabajo, igual salario" consagrado en los artículos 13, 25 y 53 de la Carta.

Quienes ocupan el mismo cargo, desarrollan las mismas funciones y demuestran tener las mismas competencias o habilidades para cumplir con la tarea que se les ha encomendado, deben percibir la misma remuneración.

La providencia explicó que estas garantías salariales constituyen garantías institucionales de la independencia judicial, tanto en su dimensión individual como institucional.

El magistrado ponente, Héctor Santaella Quintero, advirtió sobre los efectos prácticos de la medida:

Generaba un riesgo plausible de afectación del clima organizacional, desestímulo de la productividad y del compromiso institucional, incentivo a la búsqueda de otros destinos laborales, pérdida de atractivo de la Rama Judicial como lugar de trabajo para los mejores profesionales.

Gobierno alista decreto para eliminar prima a congresistas: el beneficio supera los $16 millones
RELACIONADO

Gobierno alista decreto para eliminar prima a congresistas: el beneficio supera los $16 millones

El efecto de la eliminación de la prima especial de servicios para congresistas

El magistrado Santaella Quintero señaló que aunque formalmente la medida solo afectaba a parlamentarios, en la práctica generaba un efecto cascada sobre múltiples servidores públicos. Esto debido al complejo sistema de remisiones cruzadas entre escalas salariales establecido por la Constitución y la ley.

El Ministerio de Hacienda se opuso señalando que la suspensión "implicaría alterar súbitamente el régimen normativo vigente, generar impactos fiscales inmediatos, comprometer la planeación presupuestal del Estado". El Departamento Administrativo de la Función Pública argumentó que la medida solo eliminaba "una prestación facultativa dada por el Ejecutivo".

El auto dejó pendientes para el fallo de fondo cuestiones como el carácter facultativo de la prima, el alcance de la potestad reglamentaria presidencial y la suficiencia de la motivación gubernamental para adoptar medidas regresivas en derechos laborales.

Así quedará conformado el Senado de la República 2026 – 2030: este es el partido con más curules
RELACIONADO

Así quedará conformado el Senado de la República 2026 – 2030: este es el partido con más curules

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Inseguridad en Bogotá

Intento de fleteo terminó en balacera en Kennedy: tres heridos y presuntos ladrones huyeron

Congreso de la República

Congreso de la República confirmó que posesión presidencial puede hacerse fuera del Capitolio

Corte Suprema de Justicia

Corte Suprema condena a exgobernador encargado del Chocó por millonario caso de corrupción

Otras Noticias

Balón de Oro

¿Se les escapó? La pista del Balón de Oro sobre el posible ganador

¿Sin querer? El Balón de Oro dejó una pista sobre quién lo ganaría

Fenómeno de El Niño

Fenómeno de El Niño impulsa el ahorro de energía: así puede reducir el consumo en su hogar

La llegada del fenómeno de El Niño impulsa medidas para ahorrar energía en Colombia. Conozca cómo reducir el consumo eléctrico en su hogar y pagar menos en la factura de la luz.

Estados Unidos

Revelan la causa de muerte del venezolano Jesús Arenas bajo custodia de ICE en EE. UU.

Shakira

Shakira ya habría fijado su posición para la final entre Argentina y España en la Copa del Mundo 2026

Enfermedades

Brote de diarrea explosiva por parásito en Estados Unidos se extiende a nuevos estados