CANAL RCN
Colombia

Otorgan libertad condicional a Emilio Tapia, condenado por el caso Centros Poblados

A Tapia se le reconocieron 90 meses y 10 días de prisión cumplidos y tendrá un periodo de prueba de 27 meses y 11 días.

Trasladan a Emilio Tapia a cárcel en Barranquilla
Emilio Tapia - Foto: Archivo Noticias RCN

Noticias RCN

diciembre 16 de 2025
09:53 a. m.
Un juez de ejecución de penas concedió este martes la libertad condicional a Emilio José Tapia Aldana, uno de los principales condenados por el escándalo de Centros Poblados, tras reconocer que ha cumplido una parte sustancial de la pena impuesta en su contra.

Emilio Tapia fue condenado por participar en entramados de corrupción de Centros Poblados y Emcali
Otorgan libertad condicional para Emilio Tapia

De acuerdo con la decisión judicial, el despacho reconoció como tiempo efectivo de condena un total de 90 meses y 10 días de prisión, contados hasta la fecha, lo que permitió evaluar el beneficio de la libertad condicional conforme a lo establecido en la ley.

Cabe mencionar que el juez concedió la libertad condicional por un periodo de prueba de 27 meses y 11 días, durante el cual Tapia deberá cumplir estrictamente con las obligaciones fijadas por la autoridad judicial.

Como garantía, se mantendrá la caución prendaria que el condenado había prestado previamente, en virtud del auto emitido el 11 de abril de 2025.

No obstante, la decisión establece que Emilio José Tapia deberá suscribir una nueva acta de compromiso, en los términos del artículo 65 del Código Penal, teniendo en cuenta la modificación del periodo de prueba.

El incumplimiento de estas condiciones podría derivar en la revocatoria del beneficio y su regreso a un centro de reclusión.

Tapia fue condenado por su responsabilidad en el caso Centros Poblados, uno de los mayores escándalos de corrupción en el país, relacionado con el desvío de recursos públicos destinados a proyectos de conectividad para zonas rurales.

¿Cuándo capturaron a Emilio Tapia?

Emilio Tapia había sido capturado el pasado 31 de octubre en Barranquilla. Al momento de la detención, se encontraba hospitalizado debido a una crisis hipertensiva.

La captura se produjo luego de que el Juzgado 15 Penal del Circuito de Bogotá revocara, el pasado 10 de octubre, la decisión que le había otorgado libertad condicional en abril de 2025.

Tapia había sido condenado como responsable de cohecho propio e interés indebido en la celebración de contratos, con una pena de 204 meses de prisión y una multa cercana a 375.000 salarios mínimos.

