CANAL RCN
Colombia

Abren investigación contra jueza que dejó en libertad a Emilio Tapia

La decisión fue adoptada tras analizar las actuaciones de la funcionaria judicial relacionadas con los beneficios que le han sido concedidos a Tapia en distintos momentos de su proceso penal.

Noticias RCN

diciembre 16 de 2025
03:43 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Este 16 de diciembre se conoció un documento de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Barranquilla en el que se anunció que se compulsarán copias para que se adelante una investigación contra la jueza Primera de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de la capital del Atlántico, quien recientemente concedió, nuevamente, la libertad a Emilio Tapia.

Anuncian investigación a jueza que otorgó la libertad condicional a Emilio Tapia

Otorgan libertad condicional a Emilio Tapia, condenado por el caso Centros Poblados
RELACIONADO

Otorgan libertad condicional a Emilio Tapia, condenado por el caso Centros Poblados

La decisión fue adoptada tras analizar las actuaciones de la funcionaria judicial relacionadas con el reciente dictamen y a los beneficios que le han sido concedidos a Tapia en distintos momentos de su proceso penal.

A partir de este análisis, la Comisión consideró necesario remitir copias para que se evalúe si la conducta de la jueza se ajustó o no a los deberes funcionales y a la normatividad vigente.

“A través de la presente y en condición de presidenta de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Atlántico, teniendo en cuenta la noticia (…) en el cual se expone un posible actuar irregular de la funcionaria Claribel Onisa Fernández Castellón, Juez Primera de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Barranquilla (…) se ordenará la compulsa de copias contra la citada funcionaria, para que se reparta como queja disciplinaria ante esta misma Sala”, se lee en el documento.

Otorgan libertad condicional a Emilio Tapia

Cabe mencionar que fue en la mañana de este martes que se confirmó que se le fue otorgada la libertad condicional a Emilio José Tapia Aldana, condenado por su participación en el escándalo de corrupción de Centros Poblados.

Videos revelan cómo fue recapturado Emilio Tapia en una clínica de Barranquilla
RELACIONADO

Videos revelan cómo fue recapturado Emilio Tapia en una clínica de Barranquilla

La decisión se tomó tras considerar que Tapia ha cumplido una parte significativa de la condena impuesta en su contra.

El fallo establece un periodo de prueba superior a 27 meses, durante el cual Tapia deberá acatar estrictamente las condiciones fijadas por la autoridad judicial.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Congreso de la República

Convocan al Congreso a sesiones extraordinarias exclusivas para destrabar ascensos militares y de Policía

Antártida

Así celebró el ARC Simón Bolívar la Navidad y su aniversario rumbo a la Antártida

Navidad

Bogotá firma un pacto para un diciembre sin pólvora que proteja la vida y bienestar de los animales

Otras Noticias

Artistas

J Balvin rompe el silencio sobre la tiradera de Residente: "Me hizo la vida super miserable"

El artista habló con Ibai Llanos en donde recordó el momento que pasó tras la mediática tiradera de Residente por allá en 2022.

Independiente Medellín

Medellín o Nacional: ¿quién tiene más chance de ser campeón de la Copa BetPlay, según la IA?

Independiente Medellín y Atlético Nacional disputarán el título de Copa este miércoles y la inteligencia artificial hizo su predicción.

Ministerio de Transporte

Conductores en Colombia se ahorrarán más de 300 mil pesos para 2026: requisitos que debe cumplir

Chile

Milei y Kast se reúnen en Buenos Aires para definir agenda conjunta

Cuidado personal

Ausencia de libido en mujeres: expertos explican los posibles tratamientos para este trastorno