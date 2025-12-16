Abren investigación contra jueza que dejó en libertad a Emilio Tapia

Este 16 de diciembre se conoció un documento de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Barranquilla en el que se anunció que se compulsarán copias para que se adelante una investigación contra la jueza Primera de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de la capital del Atlántico, quien recientemente concedió, nuevamente, la libertad a Emilio Tapia.

Anuncian investigación a jueza que otorgó la libertad condicional a Emilio Tapia

La decisión fue adoptada tras analizar las actuaciones de la funcionaria judicial relacionadas con el reciente dictamen y a los beneficios que le han sido concedidos a Tapia en distintos momentos de su proceso penal.

A partir de este análisis, la Comisión consideró necesario remitir copias para que se evalúe si la conducta de la jueza se ajustó o no a los deberes funcionales y a la normatividad vigente.

“A través de la presente y en condición de presidenta de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Atlántico, teniendo en cuenta la noticia (…) en el cual se expone un posible actuar irregular de la funcionaria Claribel Onisa Fernández Castellón, Juez Primera de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Barranquilla (…) se ordenará la compulsa de copias contra la citada funcionaria, para que se reparta como queja disciplinaria ante esta misma Sala”, se lee en el documento.

Otorgan libertad condicional a Emilio Tapia

Cabe mencionar que fue en la mañana de este martes que se confirmó que se le fue otorgada la libertad condicional a Emilio José Tapia Aldana, condenado por su participación en el escándalo de corrupción de Centros Poblados.

La decisión se tomó tras considerar que Tapia ha cumplido una parte significativa de la condena impuesta en su contra.

El fallo establece un periodo de prueba superior a 27 meses, durante el cual Tapia deberá acatar estrictamente las condiciones fijadas por la autoridad judicial.