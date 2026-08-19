Liberan a joven de 19 años que fue secuestrada en La Guajira

La joven Leidys Vergara Molina, de 19 años, recuperó su libertad y ya se encuentra con su familia luego de haber sido secuestrada el pasado martes 18 de agosto en el barrio San José de Maicao, La Guajira.

El hecho ocurrió cuando fue interceptada por hombres encapuchados que se movilizaban en una camioneta Chevrolet roja y la obligaron a subir al vehículo mientras se desplazaba en motocicleta hacia su residencia.

Su padre, Hilder Vergara Gómez, conocido como Paisa Ayuda, se encontraba en el Chocó participando en actividades de entrega de ayudas humanitarias a los afectados por el reciente terremoto, cuando conoció lo ocurrido con su hija.

Operativo conjunto de rescate

El regreso de Leidys fue posible tras la acción articulada de la Policía Nacional y el Ejército Nacional, que desplegaron un operativo para dar con su paradero. La Alcaldía de Maicao ofrecía 120 millones de pesos por la liberación de la joven. El mandatario local, Miguel Felipe Aragón, destacó que “desde ayer se empezó a obtener información muy importante que nos permitió dar con la ubicación y el rescate y liberación, por supuesto, de esta joven maicaera”.

El alcalde resaltó la coordinación de las instituciones: “Debo resaltar este buen ejercicio de articulación, no escatimamos esfuerzos ni recursos para lograr que se diera este resultado positivo”.

Recompensa y resultados en seguridad

Aragón explicó que la administración municipal ofreció una recompensa para obtener información clave sobre el caso. “Eso ha sido muy útil, no solo en esta oportunidad, sino en muchísimas otras”, afirmó, al tiempo que insistió en la importancia de mantener este mecanismo para combatir la delincuencia.

El alcalde subrayó que Maicao es el municipio con más capturas en La Guajira y que los resultados en seguridad obedecen al trabajo conjunto con las fuerzas militares y de policía. “Hoy debemos resaltar la excelente labor que viene ejerciendo nuestro ejército, nuestra policía y cada una de sus dependencias”, concluyó.

Leidys Vergara Molina ya está de regreso con su familia, en un desenlace que devuelve la tranquilidad a su hogar y al municipio.