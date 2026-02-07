¿Por qué hay bloqueos en la Autopista Sur de Bogotá y cierre de estaciones de Transmilenio?

Desde tempranas horas de la mañana de este jueves 2 de julio se registra un bloqueo en la Autopista Sur de Bogotá, a la altura del Frigorífico Guadalupe, que ha generado caos vehicular.

Según las primeras informaciones, decenas de comerciantes protestan por la falta de seguridad, afirman que han sido víctimas de extorsión y amenazas. Esperan que las autoridades hagan presencia en la zona para adelantar una mesa de diálogo para hacer sus respectivas denuncias.

Habitantes de Soacha y Bogotá han resultado afectados y han tenido que caminar para poder llegar a sus lugares de trabajo.

Las estaciones de Transmilenio cerradas por bloqueos en la Autopista Sur

Transmilenio informó que debido a la manifestación, están cerradas las estaciones de Alquería, Venecia, Sevillana, Madelena, Perdomo, Portal Sur, Bosa, La Despensa , León XIII, Terreros - Hospital C.V. y San Mateo.

Las rutas de TransMiZonal 579, 599, C701, GA506, GK505, HA601, HK635, P7 y T163 mantienen sus desvíos