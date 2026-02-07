Hospital de Santa Marta lanzó alerta tras hallar extraños signos en el cuerpo de una niña que llegó sin vida

Las autoridades avanzan en la investigación por la muerte de Ángela Sofía Orozco, una niña de siete años que fue ingresada sin vida al Hospital Julio Méndez Barreneche, en Santa Marta.

Lo que inicialmente parecía una emergencia médica tomó otro rumbo cuando, durante el examen físico, el personal médico encontró signos que obligaron a activar los protocolos judiciales.

Ahora, la Fiscalía, la Policía y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) trabajan para esclarecer qué ocurrió con la menor.

¿Cómo llegó la menor al hospital?

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, la niña fue llevada por su madre al Hospital Julio Méndez Barreneche, ubicado en Santa Marta. Sin embargo, al momento de su ingreso, los médicos confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

Durante la valoración inicial, el personal de urgencias también observó que la menor presentaba inflamación en diferentes partes del cuerpo, situación que hizo parte de los primeros hallazgos médicos.

Lo que parecía una atención de rutina cambió pocos minutos después, cuando el examen físico reveló otros signos que debían ser reportados a las autoridades competentes.

¿Cuáles son los extraños signos que encontraron en el cuerpo de la niña?

El coordinador de urgencias del hospital explicó que, durante la valoración clínica, fueron identificados signos físicos que requerían una investigación especializada por parte de Medicina Legal.

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Richard Pinedo, coordinador de urgencias del Hospital Julio Méndez Barreneche, indicó:

Dentro del examen físico se señalaron algunos signos que fueron notificados a los entes pertinentes… signos como de proceso de dilatación de la parte genital que se van a tener que esclarecer en Medicina Legal.

Tras este hallazgo, el centro asistencial activó el protocolo correspondiente y dio aviso inmediato a las autoridades para que iniciaran las actuaciones judiciales.

¿Qué dijo la madre sobre lo ocurrido?

Según la información recopilada inicialmente por el personal médico, la madre manifestó que había dejado sola a la niña durante unos minutos mientras realizaba una diligencia cerca de su vivienda, ubicada en el barrio 11 de Noviembre, en el oriente de Santa Marta.

De acuerdo con esa versión, al regresar encontró a la menor en estado crítico y decidió trasladarla de inmediato al hospital. No obstante, esa explicación hace parte de los elementos que ahora son analizados por las autoridades y deberá ser verificada dentro de la investigación.

¿Qué investigan las autoridades?

La Fiscalía General de la Nación ordenó la realización de actos urgentes de policía judicial para establecer qué ocurrió en las horas previas a la muerte de la menor.

La investigación busca determinar las circunstancias del fallecimiento y esclarecer si existe algún hecho que pueda tener relevancia penal.

Mientras tanto, la Policía, la Fiscalía y el ICBF continúan recopilando pruebas, realizando entrevistas y esperando los resultados de los exámenes que practique Medicina Legal, los cuales serán determinantes para establecer qué ocurrió con Ángela Sofía Orozco.