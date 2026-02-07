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Banda de extorsionistas cobraba 40.000 pesos en prisión por permitir la visita conyugal

Cinco funcionarios del Inpec habrían estado trabajando en complicidad con el grupo.

Mañana Express

julio 02 de 2026
09:01 a. m.
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Las bandas de privados de la libertad dedicados a la extorsión se han convertido en un dolor de cabeza dentro y fuera de las cárceles.

Noticias RCN conoció que en uno de estos grupos cobraba 40.000 pesos a sus compañeros de penal, para permitirles recibir la visita conyugal.

Además, cinco personas que trabajaban para el Inpec habrían tenido conocimiento de las extorsiones al interior de la cárcel y, no solo lo habrían permitido, también le habrían sacado provecho.

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Cobros por vivir en las celdas, juegos de azar obligatorios y acceder a elementos de aseo:

Las vacunas iban más allá de las visitas. El grupo, conocido como ‘Los Fantasmas’, cobraba 20.000 pesos semanales por el derecho a vivir en las celdas, 30.000 pesos por rifas que nunca llegaron a realizarse y 10.000 pesos mensuales para acceder a elementos de aseo.

La dinámica de cobros por “servicios” habría obligado a los presos a conseguir dinero al interior de la cárcel o cargar a sus familias para conseguir el dinero que los integrantes de la banda exigían, a punto de amenazas.

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Los Fantasmas también realizaban llamadas extorsivas bajo la modalidad de falso servicio:

Paralelamente, los integrantes de ‘Los Fantasmas’, realizaban llamadas extorsivas bajo la modalidad de falso servicio a víctimas, fuera de la cárcel, en los departamentos de Norte de Santander, Caquetá, Antioquia, Valle del Cauca y Boyacá.

Los contactaban ofreciéndoles trabajo y citándolos en algún punto lejano. Mientras contactaban a sus familias, haciéndose pasar por integrantes de grupos criminales y exigían pagos millonarios para su supuesta liberación. En palabras del coronel Édgar Andrés Correa, director del Gaula de la Policía Nacional:

El grupo “dirigía extorsiones, incluso, desde el centro carcelario, en el que sometía a pagos a otros privados de la libertad. En la operación en su contra, fueron incautados 1.192 elementos, entre ellos armas de fuego, munición y equipos de comunicación. Reiteramos el llamado a la ciudadanía para que denuncien estos delitos, a través de la línea 165”.

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