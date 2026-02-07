El dólar sigue alcanzando precios históricos en Colombia: así abrió hoy 2 de julio de 2026

El dólar abrió este 2 de julio de 2026 en 3.370 pesos, según el Banco de la República.

Además, a las 8:10 de la mañana alcanzó a caer a los 3.353,00 pesos, mientras que la Tasa Promedio del Mercado se ha situado en 3.356,263.

Mientras tanto, la Tasa Representativa del Mercado reportada durante este jueves fue de 3.403,35 pesos, alcanzando su nivel más bajo en más de seis años.

Y es que, de acuerdo con el registro histórico, la última TRM similar había sido la del 24 de febrero de 2020, que llegó a los 3.398,05 pesos.

Precio del dólar en Colombia hoy 2 de julio de 2026: estos son los datos más importantes

La Tasa Representativa del Mercado, comparada con la del jueves de la semana anterior (25 de junio de 2026), tuvo un descenso de 24.97 pesos y el 0.73 %.

Tomando como referencia la TRM de hace un año (2 de julio de 2025), el decrecimiento fue de 644.36 pesos, que representan un 15.92 %.

Entre tanto, analizando la Tasa Representativa de hace un mes (2 de junio de 2026), la disminución fue de 156.89 pesos y el 4.41 %.

Estas han sido las últimas Tasas Representativas del Mercado del dólar

En los últimos días, la Tasa Representativa del Mercado ha estado alejada de los 3.500 pesos.

Los cambios más recientes han sido los siguientes:

Lunes 29 de junio de 2026: 3.443,59 pesos.

Martes 30 de junio de 2026: 3.445,59 pesos.

Miércoles 1 de julio de 2026: 3.440,83 pesos.

Jueves 2 de julio de 2026: 3.403,35 pesos.

En medio de ese panorama, los precios que en promedio se han encontrado en las casas de cambio son los siguientes: