Lucero pide ayuda: quedó viuda y sufrió un grave accidente que no le ha permitido trabajar

Una mujer enfrenta una situación crítica tras padecer una serie de barreras que la han dejado en condiciones de extrema vulnerabilidad.

Esta es la historia de Lucero García, residente en el barrio El Porvenir de Bogotá. En septiembre de 2025, perdió a su esposo y sufrió un grave accidente de tránsito. Su drama responde a lo que ha sido abandono de la aseguradora y falta de respuestas por parte del responsable.

Motociclista no ha respondido por el accidente

“Mi esposo estuvo muy enfermo. Nos dejó un vacío muy grande”, narró García. Ella ha tenido que cuidar sola a su hijo, Luis Eduardo, un joven con autismo que requiere atención especializada.

Por causa de esta condición, ella no ha conseguido un empleo formal. Los ingresos entonces provienen de la venta de bolsas y limpiones en la calle.

Con respecto al accidente, narró que ocurrió hace cinco meses cuando cruzaba la calle. Un motociclista imprudente la atropelló y la tuvieron que intervenir quirúrgicamente por la ruptura de la diáfisis de la tibia. Quedó con tornillos en el pie y una platina.

¿Cómo donar?

A esto se suma que ella tiene una enfermedad que le impide contar con la movilidad total de sus manos. Lo más preocupante del caso es que la aseguradora y el motociclista no han respondido.

El problema entonces ha radicado en que no ha podido seguir con su actividad informal, lo cual ha generado que la subsistencia dependa de la solidaridad de las personas.

“Se han mandado correos y nada que me ayudan. Viendo que yo acá sigo sufriendo donde estoy y no puedo trabajar por lo de mis manos, no hay ni qué hacer. Estoy desesperada”, contó. García recibe donaciones a través de la cuenta de Nequi: 3143187868.