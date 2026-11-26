La capital colombiana vivirá una nueva jornada con intervenciones en el servicio del agua y la luz durante este viernes 27 de noviembre. Según las prestadoras de los servicios, dichas intervenciones buscan adelantar trabajos de reparación y fortalecer las redes de suministro al minimizar los daños.

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Cortes de agua en Bogotá este viernes 27 de noviembre

Según la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, dichas intervenciones se deben a los trabajos de reparación que se adelantan en la línea avenida Primera de Mayo que se encuentra ubicada en la calle 1 con carrera 10.

Dicha restricción en el servicio del agua iniciará a las 10:00 a.m. del viernes 27 de noviembre en varios sectores que se encuentran ubicados entre la calle 9 y la diagonal 35 Sur, y entre las carreras 10 y 14. Se verán afectados barrios de las localidades de Antonio Nariño y Rafael Uribe.

Los barrios son: San Luís, Resurrección, Los Pijaos, Luís López de Mesa, Sosiego Sur, Avenida Décima II Sector, Granjas de San Pablo, El Triunfo Sur, Las Colinas, Río de Janeiro, El Pesebre, Gustavo Restrepo, Bosque de San Carlos, Santa Mónica, Urb. Fucha, San José Sur, Avenida Décima, Fundación Hospital San Carlos, Santa Inés, San Bernardo, Bosques del Country, Las Colinas - Sector Divino Niño, Sevilla, La Hortúa, Ciudad Jardín del Sur, Caracas, Ciudad Berna, Policarpa Salavarrieta y Urb. Sosiego Norte.

Según el Acueducto, el restablecimiento del servicio se realizará de manera paulatina después de las 10:00 a.m. del sábado 28 de noviembre del 2026. Ante esto, se dispondrá del servicio de carrotanques para atender a la población afectada.

Cortes de luz en Bogotá este viernes 27 de noviembre

Localidad de Chapinero

Desde las 8:30 a. m. hasta las 5:30 p. m. De la carrera 6 a la carrera 8, entre la calle 56 y la calle 58 – Barrio Chapinero Central.

Localidad de Ciudad Bolívar

Desde las 8:30 a. m. hasta las 5:30 p. m. De la calle 61 sur a la calle 63 sur, entre la carrera 19 y la carrera 21 – Barrio Las Acacias.

Localidad de Engativá

Desde las 12:00 a. m. hasta las 6:00 a. m. De la carrera 89 a la carrera 91, entre la calle 75 y la calle 78 – Barrio París.

Localidad de Kennedy

Desde las 7:30 a. m. hasta las 4:00 p. m. De la carrera 93 a la carrera 95, entre la calle 41 sur y la calle 43 sur – Barrio Dindalito.

Localidad de Los Mártires

Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:15 p. m. De la calle 12 a la calle 14, entre la carrera 17 y la carrera 19 – Barrio El Listón.

Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:15 p. m. De la calle 17 a la calle 19, entre la carrera 15 y la carrera 17 – Barrio La Favorita.

Localidad de Puente Aranda

Desde las 12:00 a. m. hasta las 5:00 a. m. De la calle 16 a la calle 18, entre la carrera 64 y la carrera 66 – Barrio Centro Industrial.

Localidad de Suba

Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la carrera 66 a la carrera 69, entre la calle 137 y la calle 141 – Barrio Suba Cerros.

Desde las 6:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la calle 135 a la calle 140, entre la carrera 108 y la carrera 113 – Barrio Villa María I.

Localidad de Usaquén

Desde las 8:15 a. m. hasta la 1:00 p. m. De la calle 105 a la calle 107, entre la carrera 13 y la carrera 16 – Barrio Molinos Norte.

Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:55 p. m. De la calle 117 a la calle 120, entre la carrera 9 y la carrera 12 – Barrio Santa Bárbara Central.