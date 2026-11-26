En un operativo conjunto, integrantes de la Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá (SDA), la Policía de Carabineros y el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) lograron frustrar el desarrollo de un concurso de canto de canarios costeños en Bogotá.

La alerta llegó a través de una denuncia ciudadana que permitió a las autoridades impedir el desarrollo del evento, programado en días recientes, en la localidad de Rafael Uribe Uribe.

Resultados de la operación realizada por las autoridades ambientales en la capital colombiana:

Como resultado de la operación realizada en el suroriente de Bogotá, las autoridades lograron rescatar a 25 canarios que fueron trasladados al Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre (CAV), para que personal experto trabaje en su “rehabilitación”.

Además, cuatro presuntos responsables de organizar el evento fueron capturados y tendrán que responder ante las autoridades correspondientes.

“¡El canto de las aves pertenece a la libertad! Ser un guardián de la vida silvestre también significa denunciar oportunamente ¡Tu reporte puede salvar vidas!”, destacó en X la Secretaría de Ambiente al destacar el caso.

¿Cómo denunciar el tráfico de fauna silvestre en Bogotá?

Frustrado el concurso ilegal de canto de aves en la capital del país, las autoridades hicieron un llamado a denunciar de manera oportuna otros casos de personas que podrían estar incurriendo en el tráfico de fauna silvestre.

En Bogotá, se encuentran activas y atentas a este delito la línea de emergencias 123, las líneas 318 827 7733 / 318 712 5560 y el teléfono fijo (601) 377 8854.