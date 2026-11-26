Este 26 de noviembre de 2026, de acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano, se han presentado múltiples temblores en el país.

El primero fue en Santander, sobre la 1:43 de la madrugada, y tuvo una magnitud que superó los 2.0. ¿Dónde han sido los demás? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.

Así fue el fuerte sismo que se sintió en Colombia hoy 26 de noviembre de 2026

1:43 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: 140 kilómetros.

Municipios cercanos: a 1 kilómetro de Los Santos (Santander), a 3 de Jordán (Santander) y a 12 de Aratoca (Santander).

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Estos han sido los otros temblores que se han sentido en Colombia hoy 26 de noviembre de 2026

1:49 a.m.

Epicentro: Istmina, Chocó.

Magnitud: 3.9.

Profundidad: 43 kilómetros.

Municipios cercanos: a 21 kilómetros de Sipí (Chocó), a 54 de Nóvita (Chocó) y a 55 de El Dovio (Valle del Cauca).

1:58 a.m.

Epicentro: Istmina, Chocó.

Magnitud: 2.6.

Profundidad: 40 kilómetros.

Municipios cercanos: a 24 kilómetros de Sipí (Chocó), a 53 de Trujillo (Valle del Cauca) y a 55 de El Dovio (Valle del Cauca).

2:27 a.m.

Epicentro: Istmina, Chocó.

Magnitud: 2.8.

Profundidad: 44 kilómetros.

Municipios cercanos: a 25 kilómetros de Sipí (Chocó), a 58 de Trujillo (Valle del Cauca) y a 58 de Nóvita (Chocó).

6:51 a.m.

Epicentro: San Vicente de Chucurí, Santander.

Magnitud: 2.8.

Profundidad: 123 kilómetros.

Municipios cercanos: a 7 kilómetros de San Vicente de Chucurí (Santander), a 8 de Betulia (Santander) y a 15 de Zapatoca (Santander).

8:08 a.m.

Epicentro: Angostura, Antioquia.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: 99 kilómetros.

Municipios cercanos: a 14 kilómetros de Angostura (Antioquia), a 15 de Yarumal (Antioquia) y a 21 de Santa Rosa de Osos (Antioquia).

8:11 a.m.

Epicentro: Chaparral, Tolima.

Magnitud: 3.1.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 17 kilómetros de Chaparral (Tolima), a 17 de San Antonio (Tolima) y a 22 de Roncesvalles (Tolima).

8:48 a.m.

Epicentro: Campoalegre, Huila.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 7 kilómetros de lgeciras (Huila), a 10 de Hobo (Huila) y a 13 de Campoalegre (Huila).

9:07 a.m.

Epicentro: Chaparral, Tolima.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 21 kilómetros de Chaparral (Tolima), a 25 de Rioblanco (Tolima) y a 28 de San Antonio (Tolima).

11:26 a.m.

Epicentro: Chaparral, Tolima.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 22 kilómetros de Roncesvalles (Tolima), a 24 de San Antonio (Tolima) y a 24 de Chaparral (Tolima).

12:31 p.m.

Epicentro: Aratoca, Santander.

Magnitud: 2.6.

Profundidad: 145 kilómetros.

Municipios cercanos: a 2 kilómetros de Aratoca (Santander), a 7 de Cepitá (Santander) y a 9 de Jordán (Santander).

3:14 p.m.

Epicentro: Rovira, Tolima.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 10 kilómetros de Rovira (Tolima), a 22 de Valle de San Juan (Tolima) y a 24 de San Luis (Tolima).

4:04 p.m.

Epicentro: Pasto, Nariño.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 20 kilómetros de Tangua (Nariño), a 22 de Pasto (Nariño) y a 22 de Yacuanquer (Nariño).

4:59 p.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.5.

Profundidad: 148 kilómetros.

Municipios cercanos: a 3 kilómetros de Jordán (Santander), a 4 de Los Santos (Santander) y a 8 de Aratoca (Santander).