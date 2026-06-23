Registraduría contesta al presidente: “No fue suprimido el candado hash” de la plataforma de consulta de los E-14

Mientras avanza el proceso de escrutinio nacional de las elecciones de segunda vuelta, la Registraduría respondió a las afirmaciones que el presidente Gustavo Petro realizó en su cuenta de la red social X sobre la supuesta supresión de la “estampilla de tiempo”, el “candado hash” y el “consecutivo” de la plataforma de consulta de los formularios E-14.

Punto por punto, la entidad explicó cómo han sido garantizados los requerimientos técnicos de seguridad, trazabilidad y confiabilidad de los resultados de las elecciones realizadas el domingo, 21 de junio, empezando por la “estampilla de tiempo”. Según indicó:

“Los registros de horas de digitalización y descarga de los formularios se encuentran debidamente consignados en la metadata de los archivos para descarga masiva, dispuestos tanto para las campañas políticas como para los órganos de control, las misiones de observación y las auditorías”. Además, “esta información queda consignada en las bitácoras internas (logs) de la Registraduría Nacional del Estado Civil”.

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¿Qué hay del candado hash y el consecutivo?

De otro lado, la Registraduría insiste en que “el candado hash no fue suprimido” y, “por el contrario, se implementó como una medida de fortalecimiento de la seguridad de la plataforma”.

Según explicó, según el canal de descarga, el mecanismo hash opera con una estructura de nomenclatura basada en el código DIVIPOLE, para los auditores de partidos; con un código que garantiza la integridad del archivo, que no se modifique y la plataforma esté protegida, para el visor ciudadano, y con datos de corporación y mesa con ofuscación, para el filtro por mesas.

Y sobre la mención del consecutivo aclaró “que para la elección actual únicamente se está escrutando una (1) corporación, razón por la cual la totalidad de las actas corresponden a la categoría de presidente. Esta circunstancia explica cualquier diferencia en la presentación o estructura del nombre de los archivos respecto a elecciones anteriores en las que se elegían múltiples corporaciones”.

Información de las actas publicadas puede contrastarse con las fotos que testigos tomaron de las E-14 en las mesas:

Además de la garantía sobre los requerimientos de seguridad sobre la plataforma de consulta de los formularios E-14, la Registraduría recordó que el Consejo Nacional Electoral (CNE) puso a disposición de las campañas políticas la plataforma “COMITIUM”.

En ella, podrán descargar las fotografías de las actas E-14 que sus testigos tomaron en las 122.020 mesas de votación y contrastarlas con las actas publicadas por la entidad en su sitio web “y las actas E-14 de claveros en las casi 3.000 comisiones escrutadoras”.