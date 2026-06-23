¿Quiénes son las dos personas imputadas por el caso de Valeria Afanador en Cajicá?

En agosto de 2025 ocurrió un hecho que hasta hoy enluta a Cundinamarca. La joven Valeria Afanador falleció tras permanecer desaparecida por más de dos semanas.

Afanador, una niña de 10 años, era estudiante del Colegio Gimnasio Los Laureles en el municipio de Cajicá. En horas de la mañana del martes 12 de agosto, durante el descanso, salió de las instalaciones por un hueco en los arbustos.

¿Cuántos días duró la búsqueda?

Las cámaras grabaron el momento en el que salió del colegio y el video permitió tener varias hipótesis. Mientras tanto, la búsqueda se extendió por los alrededores.

El desenlace trágico se dio el viernes 29 de agosto. Las autoridades encontraron el cuerpo de la menor en una zona contigua al río Frío, a menos de 300 metros del colegio. Esta zona había sido recorrida prácticamente todos los días en los que duró la búsqueda.

De acuerdo con el dictamen de Medicina Legal, Afanador no fue víctima de maltrato ni violencia sexual. La ropa tampoco presentó alteraciones y la causa de fallecimiento fue ahogamiento o sumersión en líquido.

¿Por qué los imputaron?

El caso se mantuvo quieto hasta hace unas semanas, cuando la familia pidió que dos funcionarios de la institución fueran imputados por presunto homicidio. A esto se suma que la Gobernación de Cundinamarca ordenó la cancelación de licencia del colegio tras declararlo administrativamente responsable.

Hace pocas horas, la Fiscalía imputó a Emily Vivian Fuentes Hernández y Danny Javier Ochoa Prada, directora de curso y jefe de seguridad.

“En su condición de empleados, presuntamente omitieron el deber de cuidado de la niña dentro de las instalaciones del plantel”, expuso el ente acusador al recalcar que ningún docente se dio cuenta de la desaparición estando en el recreo.