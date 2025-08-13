Bogotá: Vigilantes de entidades oficiales empezaron a ser capacitados en lenguaje de señas

Según la Encuesta Nacional de Calidad de Vida, en el 2020, cerca de 437.000 personas en condición de discapacidad vivían en Bogotá; lo que, entonces, representaba un 6.0% de la población total de la ciudad.

Se trata de personas que conviven con limitaciones visuales, psicosociales, intelectuales, de movilidad, auditivas o múltiples, que dificultan su tránsito y desarrollo en un ambiente urbano.

RELACIONADO Este es el municipio de Cundinamarca que logró dos nominaciones nacionales por inclusión social

Pensando en ellas, la Secretaría de Planeación de Bogotá empezó a capacitar a guardias de seguridad en lenguaje de señas, para avanzar hacia una realidad más inclusiva y empática en sus oficinas.

Así lo dio a conocer la entidad en un pronunciamiento reciente: “La Secretaría Distrital de Planeación (SDP) avanzó con el primer Taller en lengua de señas dirigido a más de 20 vigilantes de la entidad, quienes son el primer punto de contacto para muchas personas que visitan las instalaciones. Esta jornada fue liderada por Yamile Reyes, funcionaria sorda de la secretaría, con el acompañamiento del equipo de intérpretes de lengua de señas, que desde hace más de un año ha estado presente en espacios internos, encuentros institucionales y actividades con la ciudadanía”.

RELACIONADO Barbie lanza su primera muñeca con diabetes tipo 1 a su colección

¿Qué sigue en materia de inclusión entre las entidades distritales?

Otras iniciativas de este tipo, en las que se incluyen jornadas pedagógicas y experiencias inmersivas, han estado desarrollándose los últimos meses, llegando a impactar a más de 500 servidores públicos en lo que la Secretaría de Planeación denomina “un ciclo de cultura sorda”.

Según la cartera distrital, de esta manera “se reafirma el compromiso con una atención accesible, respetuosa y empática para las personas con discapacidad auditiva, reconociendo que una verdadera transformación comienza desde adentro, fortaleciendo la cultura institucional y el lenguaje inclusivo en todos los niveles”.

Se espera que el proyecto ‘Sin Barreras’, del que se han desprendido estos espacios, llegue a otras entidades de la administración Galán. Y es que, de acuerdo con la Secretaría, su compromiso es:

“Seguir trabajando para garantizar espacios accesibles, derribar barreras y construir una ciudad pensada para todas y todos, porque avanzar hacia una Bogotá más inclusiva empieza por cambiar la forma en la que nos relacionamos con las personas y sus formas de comunicación”.