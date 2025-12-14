CANAL RCN
Colombia

Hombre aceptó haber abusado sexualmente de una perrita en Cundinamarca: este es el caso

El caso se dio a inicios de diciembre en Caquezá.

Perrita abusada en Cáqueza.
Perrita abusada en Cáqueza. Foto: Fiscalía.

Noticias RCN

diciembre 14 de 2025
08:39 p. m.
Un hombre en Cundinamarca aceptó haber abusado sexualmente de una perrita en el municipio de Cáqueza.

El señalado abusador, identificado como Jhon Jair Parrado López, habría cometido estos vejámenes el pasado 4 de diciembre contra una canina criolla y amarilla llamada Galleta.

Crimen habría quedado en video

Las autoridades pudieron dar con su paradero gracias a la información que aportaron los vecinos y las evidencias. Tras tener el material suficiente, lo capturaron. Durante la audiencia, aceptó los cargos.

“Reciben una llamada del comandante de la estación de Policía y les indican que en el barrio Villas del Prado se estaba presentando una situación que había sido grabada por las cámaras de seguridad”, narró el fiscal. Los habitantes se alertaron al escuchar los gritos de Galleta.

En paralelo, otro proceso comenzó por hechos similares. El caso se presentó en Barranquilla el 27 de octubre y tuvo como señalado a un hombre llamado Haibib Leonardo Mosquera Navarro.

Hombre habría golpeado a perrita hasta acabar con su vida

El reporte oficial indicó que este hombre presuntamente agarró de las patas a una perrita llamada Princesa. Posteriormente, la habría golpeado reiteradas veces contra el piso hasta asesinarla en plena vía pública.

Tras el respectivo operativo, la Policía y el CTI lo capturaron. A diferencia de Parrado, él no aceptó los cargos.

La lucha contra el maltrato animal dio un importante resultado en el Congreso tras la aprobación la Ley Ángel. La normativa ahora cuenta con una mejora en las penas y sanciones contra quienes hayan ejercido maltrato animal, haciendo más énfasis en casos los que haya violencia sexual, pornografía o actos con fines económicos.

Un aspecto clave es que aumenta la privación de la libertad. Además, dado el tiempo de las penas, ya no son excarcelables y las multas aumentaron: pasando de cinco a hasta 30 salarios mínimos.

Para las autoridades también está contemplada una hoja de ruta a la hora de interceder en estos casos. Es decir, una serie de protocolos y acciones.

