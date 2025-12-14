Alias Pantera, uno de los sicarios más peligrosos de Ciudad Bolívar, quedó en libertad días después de su captura

Un operativo policial que parecía exitoso terminó generando polémica en Bogotá. ‘Pantera’, identificado como uno de los sicarios más peligrosos de Ciudad Bolívar y por quien se ofrecía una recompensa de 20 millones de pesos, recuperó su libertad días después de su captura, pese al material probatorio hallado en su poder.

La Policía había seguido el rastro de este hombre durante más de un año. Su alias figuraba en el cartel de los actores criminales más buscados de la localidad, señalado por las autoridades como integrante de la estructura delincuencial conocida como ‘La Plancha’.

Captura tras un año de seguimiento

El pasado 4 de diciembre, cuatro diligencias de allanamiento en el sur de Bogotá permitieron la captura de ‘Pantera’ y tres presuntos socios criminales. Según las autoridades, este grupo se dedicaría a la elaboración y dosificación de drogas sintéticas, específicamente 2C-B, sustancias que han generado alarma en las comunidades.

Durante las diligencias, la fiscal del caso enumeró el material probatorio incautado: sustancias ilícitas, explosivos y armas de fuego, entre otros elementos. Este arsenal configuraba un panorama que respaldaba la peligrosidad atribuida al capturado y su grupo.

RELACIONADO Concejo de Bogotá propone devolución automática de pasaje de Transmilenio por bloqueos y fallas operativas

Decisión judicial y preocupación ciudadana

Sin embargo, tras la legalización de las capturas, una juez tomó la decisión de dejar en libertad a ‘Pantera’. Según el despacho judicial, el indiciado tiene arraigo y no existirían razones suficientes para considerar que se fugará mientras es procesado penalmente por los graves delitos de los cuales se le acusa.

Esta determinación judicial se enmarca en una tendencia preocupante para las autoridades y la ciudadanía. Durante el 2025, el 69% de los presuntos homicidas capturados han quedado libres después de sus respectivas audiencias de legalización.

El caso de 'Pantera’ vuelve a poner sobre la mesa una preocupación latente entre los ciudadanos, quienes exigen que los presuntos criminales permanezcan tras las rejas mientras se desarrollan sus procesos judiciales.

La percepción de inseguridad se incrementa cuando quienes son señalados como peligrosos para la sociedad recuperan su libertad días después de operativos que requieren meses de investigación.

Las autoridades policiales invirtieron recursos significativos en la captura de este presunto sicario, realizando seguimientos prolongados y coordinando allanamientos simultáneos. No obstante, la decisión judicial representa un golpe a estos esfuerzos investigativos y operativos en la lucha contra las estructuras criminales que operan en Ciudad Bolívar.