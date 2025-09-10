Bogotá lanza programa de ayuda económica para 1.300 comerciantes afectados por obras de infraestructura

La Alcaldía de Bogotá anunció un ambicioso programa de apoyo económico dirigido a comerciantes y emprendedores afectados por las numerosas obras de infraestructura que se están llevando a cabo en la capital.

Bogotá lanza programa para ayudar a comerciantes afectados por obras

Con una inversión de 6.000 millones de pesos, la iniciativa llamada ‘Bogotá me apoya’ busca beneficiar a cerca de 1.300 negocios ubicados en zonas críticas de construcción.

En diálogo con Noticias RCN, María del Pilar López, secretaria de Desarrollo Económico del Distrito, explicó los detalles del programa y el paso a paso que deben seguir quienes estén interesados en recibir esta ayuda.

“Sabemos los impactos que puede tener esta transformación que está teniendo Bogotá con todas sus obras en los comercios y en los negocios de la ciudad. Por eso tenemos dos tipos de ayuda”, indicó.

López detalló las dos opciones que se brindarán. La primera se trata de subsidios económicos que varían entre 3 y 10 millones de pesos, destinados al pago de deudas de arriendo, obligaciones financieras y adquisición de bienes de capital.

Por otro lado, se buscará la reubicación temporal de negocios afectados, ofreciéndoles espacios en ferias del Distrito o eventos importantes como los organizados por Corferias.

La secretaria explicó que, para acceder a estas ayudas, los comerciantes deberán ingresar a la página de la alcaldía de Bogotá y buscar el enlace de ‘Bogotá me apoya durante su transformación’.

“Cuando entren a la página, tienen que escribir su NIT, si es persona jurídica; Su cédula, si es persona natural, y les dirá si está en la potencial zona priorizada por la ciudad en esta primera fase, que son 12 zonas. Si está priorizado, puede aplicar y postularse inmediatamente. Se requiere cédula de ciudadanía, muy importante el registro mercantil activo y mostrar que es una micro, pequeña o mediana empresa”, dijo.

¿Cómo puede aplicar al programa 'Bogotá me ayuda'?

Finalmente, López explicó que la selección de los comerciantes beneficiados se realizará dependiendo del tiempo de postulación y de una caracterización previa que ya realizó el Distrito.

“Nosotros ya hemos caracterizado, ya sabemos cuánto es el potencial de comercios que están en la zona. Lo que queremos es atender cerca del 80% de los comercios en esta primera fase. Para el 2026 se vienen nuevos recursos y habrá nuevos convocatorios. Acá lo importante es postularse porque el que primero llega es al que primero vamos a llegar con la ayuda. Es fundamental postularse y aplicar en la página de la Alcaldía”, explicó.

También indicó que, si alguna persona no cumple con alguno de los requisitos, pero cree que está en la zona y debería ser beneficiario, puede escribir al correo bogotameapoya@desarrolloeconomico.gov.co y se evaluará de qué forma se le puede brindar un apoyo.