Sellan montallantas en Suba señalado de integrar red de ‘pinchallantas’ en Bogotá

En una nueva jornada de control liderada, las autoridades suspendieron un montallantas en el barrio Nueva Zelandia.

El operativo se desarrolló luego de recibir múltiples denuncias ciudadanas sobre presuntos abusos en los cobros por reparación de llantas, especialmente en casos donde los vehículos habían sufrido pinchazos minutos antes.

Sellan montallantas en Suba por 'pinchallantas'

El procedimiento se dio por la modalidad delictiva conocida como la de los ‘pinchallantas’, una práctica mediante la cual personas pinchan llantas de manera intencional para luego ofrecer servicios de reparación a precios elevados o bajo presión.

Durante la inspección, las autoridades verificaron que, aunque el establecimiento contaba con documentos en regla, realizaba sus actividades más allá del área autorizada, ocupando parte del espacio público y afectando la movilidad de la zona.

Por esta razón, fue sellado temporalmente por extensión indebida de la actividad comercial.

¿Cómo se dieron cuenta las autoridades del montallantas?

“Recibimos denuncias sobre cobros exagerados y posibles actuaciones irregulares. El cierre de este punto hace parte del compromiso del Distrito por frenar prácticas que ponen en riesgo la convivencia y la seguridad vial”, indicó la Secretaría de Seguridad tras el operativo.

El caso se suma a los 98 montallantas que han sido inspeccionados este año en diferentes localidades de Bogotá, de los cuales 55 fueron suspendidos por incumplir las normas y presentar irregularidades en su funcionamiento.

Las autoridades recordaron a la ciudadanía que puede denunciar este tipo de situaciones a través de la Línea 123 o del programa de Asistencia Integral a la Denuncia (AIDE), al número (601) 3779595, extensión 1137.