CANAL RCN
Colombia

¿Cuáles serán las estaciones del RegioTram de Occidente? Revelan dónde estarán ubicadas

En un par de años, se espera que este sistema de tren eléctrico entre en funcionamiento.

RegioTram del Occidente.
RegioTram del Occidente. Foto: Ministerio de Transporte.

Noticias RCN

octubre 07 de 2025
06:58 p. m.
Hay expectativa por el RegioTram de Occidente, el cual será un servicio de tren que conectará a Bogotá y Cundinamarca.

Este anhelado proyecto busca que Funza, Mosquera, Madrid y Facatativá, municipios concurridos de Cundinamarca; tengan una mejor conexión en materia de movilidad con Bogotá.

¿En qué va el RegioTram del Occidente?

El recorrido del RegioTram constará de 40 kilómetros (15 km en Bogotá y los 25 km restantes en Cundinamarca) e iniciará en la carrera 17 con calle 6 en la capital. Después, se vinculará al corredor Férreo de Occidente, logrando así cruzar con la carrera 30 y avenida Américas. Los trenes saldrán de la ciudad en Fontibón, donde continuarán hacia Funza.

De acuerdo con la Gobernación de Cundinamarca, actualmente el trayecto de Facatativá a Bogotá conlleva dos horas y media. Con la puesta en marcha del tren, el camino se acortará a menos de una hora.

A finales de agosto, RegioTram de Occidente llegó a un 30.34% de ejecución general. Para lograr ese nivel de avance, se necesitó retirar rieles, desmontar la antigua vía férrea y demás acciones.

17 estaciones tendrá el sistema

En los planes, está contemplado que el sistema cuente con 17 estaciones: ocho estarán en los municipios y las nueve sobrantes en Bogotá. La distribución será de la siguiente manera.

Las estaciones en el departamento estarán en Facatativá, El Corzo, Madrid 1, Madrid 2, Mosquera 1, Mosquera 5ta Este, Funza 1 y La Ramada. Por su parte, las de Bogotá quedarán ubicadas en: Catam, localidad de Fontibón, avenida Ciudad de Cali, avenida Boyacá, carreras 68, 50, 40 y 30; y calle 26.

La espera está centrada en octubre de 2027, dentro de dos años. Se espera que para ese momento, RegioTram de Occidente entré oficialmente en funciones. La idea es que también pueda conectarse con la Primera Línea del Metro, la cual es, quizás, la apuesta más grande que tiene Bogotá.

