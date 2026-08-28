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Justicia de Ecuador declara culpable al expresidente Lenín Moreno por corrupción en hidroeléctrica

La Fiscalía solicitó una condena de seis años y seis meses de prisión para el exmandatario-

Foto: AFP

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AFP

agosto 28 de 2026
06:51 p. m.
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La Corte Nacional de Justicia de Ecuador declaró culpable este viernes al expresidente Lenín Moreno en un caso de corrupción vinculado a la construcción de la central hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, ejecutada por la empresa china Sinohydro.

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La Fiscalía solicitó una condena de seis años y seis meses de prisión para el exmandatario, de 73 años, quien espera conocer la sentencia definitiva.

Trama de sobornos por la obra de Coca Codo Sinclair

Según la Fiscalía, la familia de Moreno recibió alrededor de un millón de dólares en sobornos entre 2007 y 2013, cuando el político ejercía como vicepresidente del entonces presidente Rafael Correa.

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La investigación sostiene que Sinohydro habría pagado coimas por 76 millones de dólares, equivalentes al 4% del costo total de la obra, inaugurada en 2016.

Un tribunal de la Corte Nacional informó en la red social X que cuatro procesados, incluido Moreno, fueron hallados responsables del delito de cohecho. “No he recibido un solo centavo por parte de Sinohydro”, respondió el expresidente tras conocer el fallo.

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Un caso que involucra a familiares y exfuncionarios

En el proceso también están implicadas una veintena de personas, entre ellas la esposa y una hija de Moreno, empresarios y un exembajador chino en Quito. El expresidente, que se moviliza en silla de ruedas, ocupó además cargos internacionales como enviado especial de la ONU para temas de discapacidad y representante de la OEA en Asunción.

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El caso revive las tensiones políticas en Ecuador, donde Rafael Correa —quien impulsó la elección de Moreno en 2017— reside en Bélgica tras ser condenado en ausencia a ocho años de cárcel por corrupción en 2020.

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