Bogotá habilita más de 10 mil cupos gratuitos para esterilizar mascotas durante septiembre

La Alcaldía de Bogotá, a través del programa de esterilizaciones ‘Corta a Tiempo’ del IDPYBA, pondrá a disposición de la ciudadanía 11 mil cupos gratuitos para que la ciudadanía pueda esterilizar a perros y gatos durante el mes de septiembre. Para esta oportunidad, las jornadas se realizarán en distintas zonas de la ciudad al contemplar a más de diez localidades.

¿En dónde se llevarán a cabo las esterilizaciones en Bogotá?

Según el IDPYBA, las jornadas se llevarán a cabo en diferentes localidades de la ciudad a través de Unidades Móviles y los puntos fijos de atención ubicados en la Unidad de Cuidado Animal (UCA), en Engativá, y en la Universidad Nacional.

Las localidades que harán parte de dicha programación son: Bosa, Suba, Kennedy, Usaquén, Engativá, Antonio Nariño, Fontibón, Puente Aranda, Rafael Uribe Uribe, Usme, Santa Fe, Chapinero, Ciudad Bolívar, Teusaquillo, San Cristóbal, Los Mártires y Tunjuelito.

Las personas interesadas podrán hacer parte de estas jornadas según la programación de cada una. Esta será mediante agendamiento, convocatoria local o una modalidad mixta.

¿Quiénes podrán adquirir las esterilizaciones gratuitas?

El servicio es gratuito para perros y gatos, machos y hembras, que conviven en hogares de estratos 0, 1, 2 y 3. También, para animales de compañía en condición de calle o que hacen parte de comunidades o sectores donde son reconocidos como animales de cuadra.

“Esterilizar a perros y gatos no solo mejora su calidad de vida, sino que también previene enfermedades como infecciones uterinas, tumores mamarios y problemas hormonales en machos, además de contribuir al control de comportamientos agresivos o inadecuados”, aseguró el IDPYBA.

Las personas que se encuentren interesadas en consultar la programación deberán solicitar su turno a través de la página oficial del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal.

¿Qué se debe presentar durante las jornadas?

Los ciudadanos deben presentar el documento de identidad. Deben llevar perros o gatos mayores de cuatro meses de edad y en buen estado de salud. Se debe presentar un recibo de servicio público que permita verificar la residencia en estratos 1, 2 o 3.

Durante la jornada, los perros deben tener su respectivo collar y traílla. En el caso de los gatos, se deben transportar en su guacal o contenedor seguro.

Para más información del cronograma se debe ingresar a la página de la Alcaldía de Bogotá o al IDPYBA.