CANAL RCN
Colombia

Alcalde Federico Gutiérrez se reúne con agencias de EE. UU. para enfrentar crímenes sexuales

La alianza fortalece la cooperación bilateral contra el crimen organizado, terrorismo y tráfico de menores mediante capacidades técnicas y operativas avanzadas para desmantelar redes criminales internacionales.

Foto: X @FicoGutierrez

Noticias RCN

agosto 28 de 2026
07:15 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El alcalde Federico Gutiérrez confirmó, a través de su cuenta oficial de X, que se reunió en Phoenix, Arizona, con agencias federales estadounidenses para fortalecer la lucha contra el crimen organizado transnacional y la explotación sexual de menores de edad. El encuentro contó con la participación de Homeland Security Investigations (HSI) y el FBI.

Seis extranjeros pretendían ingresar a Antioquia con fines de explotación sexual
RELACIONADO

Seis extranjeros pretendían ingresar a Antioquia con fines de explotación sexual

Medellín y Estados Unidos unen esfuerzos contra el crimen organizado transnacional

La reunión en territorio estadounidense forma parte de una estrategia de cooperación bilateral para combatir delitos que trascienden fronteras, incluyendo la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, así como actividades vinculadas al crimen organizado y el terrorismo.

Las autoridades enfatizaron que estos fenómenos delictivos requieren respuestas coordinadas entre naciones.

“La explotación sexual de niños, niñas y adolescentes no es un delito más. Es el peor de los delitos. Lo que estamos haciendo hoy acá es compartir información de más casos que están siendo investigados y que pronto tendrán resultados”, aseguró Gutiérrez.

Según el mandatario, estos flagelos no son un problema de una sola ciudad: es crimen organizado transnacional y por tanto lo que se busca es enfrentarlos con inteligencia compartida, coordinación real y toda la fuerza de la ley.

Cabe mencionar que la capital antioqueña ha intensificado sus esfuerzos por posicionarse como referente en la lucha contra estas modalidades delictivas que vulneran a las poblaciones más vulnerables.

Homeland Security Investigations, agencia especializada en investigaciones transnacionales del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, y el FBI cuentan con capacidades técnicas y operativas avanzadas para rastrear y desmantelar redes criminales internacionales.

Cae red internacional de explotación sexual infantil: madres los grababan y vendían el contenido
RELACIONADO

Cae red internacional de explotación sexual infantil: madres los grababan y vendían el contenido

“Estamos aquí para demostrar que no hay barreras en nuestra colaboración entre el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, Departamento de Seguridad Nacional y los buenos hombres y mujeres que trabajan por la seguridad de nuestros niños, niñas en Colombia”, indicó Tim Kerchain, fiscal general.

Por su parte, Jason Stevens, director general de HSI SAC, dijo “quiero dejar esto muy claro: Colombia no es el problema. Hace parte de nuestra solución cuando un depredador cruza la frontera para explotar a nuestros niños, no se detiene en la frontera. Así es como se ve una verdadera alianza y una verdadera cooperación internacional”.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Instituto de Protección y Bienestar Animal

Bogotá habilita más de 10 mil cupos gratuitos para esterilizar mascotas durante septiembre

Cárceles en Colombia

Director del CTI reveló la millonada que pagan criminales por el ingreso de un celular a las cárceles

Icetex

ICETEX amplía plazo de créditos educativos tras emergencia nacional

Otras Noticias

Restaurantes

Crepes & Waffles abre su primera heladería en Madrid

La famosa compañía que combina restaurante y heladería, abre sus puertas en el corazón de Madrid en plena Gran Vía.

Tolima

¿Cómo ayudar a los animales afectados por los incendios en Tolima?: aquí los puntos de acopio en Bogotá

Decenas de animales silvestres y de fauna se están viendo afectados durante los incendios en el departamento.

Ecuador

Justicia de Ecuador declara culpable al expresidente Lenín Moreno por corrupción en hidroeléctrica

Estados Unidos

La millonada que está en juego por la sede de la Copa América 2028

EPS

Nueva EPS postula más de $1 billón ante la ADRES para fortalecer pagos a prestadores