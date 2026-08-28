Alcalde Federico Gutiérrez se reúne con agencias de EE. UU. para enfrentar crímenes sexuales

El alcalde Federico Gutiérrez confirmó, a través de su cuenta oficial de X, que se reunió en Phoenix, Arizona, con agencias federales estadounidenses para fortalecer la lucha contra el crimen organizado transnacional y la explotación sexual de menores de edad. El encuentro contó con la participación de Homeland Security Investigations (HSI) y el FBI.

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La reunión en territorio estadounidense forma parte de una estrategia de cooperación bilateral para combatir delitos que trascienden fronteras, incluyendo la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, así como actividades vinculadas al crimen organizado y el terrorismo.

Las autoridades enfatizaron que estos fenómenos delictivos requieren respuestas coordinadas entre naciones.

“La explotación sexual de niños, niñas y adolescentes no es un delito más. Es el peor de los delitos. Lo que estamos haciendo hoy acá es compartir información de más casos que están siendo investigados y que pronto tendrán resultados”, aseguró Gutiérrez.

Según el mandatario, estos flagelos no son un problema de una sola ciudad: es crimen organizado transnacional y por tanto lo que se busca es enfrentarlos con inteligencia compartida, coordinación real y toda la fuerza de la ley.

Cabe mencionar que la capital antioqueña ha intensificado sus esfuerzos por posicionarse como referente en la lucha contra estas modalidades delictivas que vulneran a las poblaciones más vulnerables.

Homeland Security Investigations, agencia especializada en investigaciones transnacionales del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, y el FBI cuentan con capacidades técnicas y operativas avanzadas para rastrear y desmantelar redes criminales internacionales.

“Estamos aquí para demostrar que no hay barreras en nuestra colaboración entre el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, Departamento de Seguridad Nacional y los buenos hombres y mujeres que trabajan por la seguridad de nuestros niños, niñas en Colombia”, indicó Tim Kerchain, fiscal general.

Por su parte, Jason Stevens, director general de HSI SAC, dijo “quiero dejar esto muy claro: Colombia no es el problema. Hace parte de nuestra solución cuando un depredador cruza la frontera para explotar a nuestros niños, no se detiene en la frontera. Así es como se ve una verdadera alianza y una verdadera cooperación internacional”.