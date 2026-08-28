'Un cantinazo x nuestra gente': artistas locales buscan reunir 20 mil ladrillos en armenia para reconstrucción de casas

Los organizadores del evento afirman que el objetivo del concierto es lograr reunir la mayor cantidad de ladrillos y cemento para reconstruir 10 casas en Armenia para personas que lo perdieron todo después del temblor del 10 de agosto.

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Víctor Rivera, Nico el Panda, Jhon García, Juan Raigoso, Alex Bedoya y Pipe Morales son los artistas que se han sumado a este concierto solidario para lograr conseguir 20 mil ladrillos, que en un principio eran 12 mil, y que tendrá lugar en el bar La Isla Corona. Esteban Valencia, promotor del evento, confirmó que el concierto se llevará a cabo el próximo 29 de agosto y que otro de los objetivos es enviar un mensaje de unión para lograr la reconstrucción de una de las ciudades más afectadas por el terremoto.

El concierto será la primera etapa de tres que se tienen proyectadas para lograr la reconstrucción; la segunda etapa consistirá en un simulacro navideño en donde la entrada se pagará con tejas y la tercera etapa será un show de comedia que servirá para reunir el cemento necesario y así comenzar con la construcción de estas viviendas.

Boletas desde los $15.000 y palcos de $300.000

Las entradas para este concierto se podrán conseguir desde los 15 mil pesos por persona para localidad general y también se podrán adquirir palcos para 10 personas a 300 mil pesos. Por cada boleta general, cada persona estará donando 20 ladrillos y, por cada palco, serán 400 los ladrillos que se aporten a esta causa solidaria.

El evento iniciará desde las 7 de la noche y, según el organizador, los artistas invitados son de los más reconocidos en esta región del país y por eso fueron los seleccionados para hacer parte de la iniciativa.

Último balance de afectaciones en Armenia

Tras el terremoto de magnitud 7.4 del pasado 10 de agosto, el último balance de daños en Armenia registró más de 14.000 predios afectados, en donde 354 de ellos se declararon inhabitables, y son más de 6.427 las personas que resultaron damnificadas.