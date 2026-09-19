¿Soterrar los cables en Bogotá?: esto propone el Distrito y qué dice Enel

La Alcaldía de Bogotá mantendrá su propuesta para avanzar en el soterramiento progresivo de cables, pese a los reparos expresados por Enel Colombia sobre las dificultades que tendría trasladar bajo tierra toda la infraestructura eléctrica aérea de la ciudad.

La discusión se adelanta en el Concejo de Bogotá dentro del trámite del Proyecto de Acuerdo 724 de 2026. El planteamiento del Distrito no contempla retirar de manera inmediata todos los cables de los postes, sino establecer un proceso gradual para transformar la infraestructura instalada en el espacio público.

La propuesta establece que las redes nuevas, ampliadas, repuestas o reubicadas de energía, alumbrado público y telecomunicaciones deberán utilizar infraestructura subterránea. Para las redes que ya existen, el traslado dependerá de su viabilidad técnica, urbanística, ambiental y económica.

¿Qué cambiaría con el soterramiento de cables en Bogotá?

Uno de los objetivos es evitar que continúe aumentando la cantidad de cableado aéreo y al mismo tiempo, avanzar en la organización de las redes existentes. El proyecto también contempla identificar cables que ya no estén prestando servicio para facilitar su retiro.

La magnitud del cambio sería considerable. Según la información presentada ante el Concejo, el sistema de alumbrado público de Bogotá tiene cerca de 8,4 millones de metros de red, de los cuales aproximadamente 6,1 millones corresponden a tendido aéreo.

El secretario general de la Alcaldía, Miguel Silva Moyano, confirmó que la administración continuará impulsando la iniciativa por instrucción del alcalde Carlos Fernando Galán. El Distrito sostiene que el proceso permitirá avanzar en el ordenamiento del espacio público y en la modernización de las redes.

¿Qué dice Enel sobre llevar todas las redes bajo tierra?

Enel Colombia señaló que no se opone al soterramiento, pero considera que una migración generalizada del 100 % de las redes eléctricas requeriría condiciones técnicas, financieras y regulatorias que actualmente deben ser evaluadas.

La compañía advirtió que las obras implicarían excavaciones y construcción de infraestructura en vías y andenes, además de dificultades para intervenir determinados sectores de la ciudad. También planteó que el soterramiento debería priorizarse en zonas donde los beneficios para el espacio público y el entorno urbano justifiquen los costos.

La empresa reiteró su disposición para trabajar con la Alcaldía y el Concejo en una alternativa progresiva y coordinada con la planeación urbana. El debate continuará en el Concejo, donde deberán definirse los criterios para establecer qué redes serán soterradas, dónde se realizarán las primeras intervenciones y cómo se financiarán las obras.