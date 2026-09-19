CANAL RCN
Colombia

¿Soterrar los cables en Bogotá?: esto propone el Distrito y qué dice Enel

El Distrito plantea que las nuevas redes se instalen bajo tierra y que las existentes sean trasladadas gradualmente.

Soterrar cables electricidad en Bogotá
FOTO: Alcaldía de Bogotá

Ángel Ballén

septiembre 19 de 2026
08:40 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La Alcaldía de Bogotá mantendrá su propuesta para avanzar en el soterramiento progresivo de cables, pese a los reparos expresados por Enel Colombia sobre las dificultades que tendría trasladar bajo tierra toda la infraestructura eléctrica aérea de la ciudad.

¿Cuánto cuesta cargar el celular todos los días? Esto es lo que gasta en energía y su bolsillo
RELACIONADO

¿Cuánto cuesta cargar el celular todos los días? Esto es lo que gasta en energía y su bolsillo

La discusión se adelanta en el Concejo de Bogotá dentro del trámite del Proyecto de Acuerdo 724 de 2026. El planteamiento del Distrito no contempla retirar de manera inmediata todos los cables de los postes, sino establecer un proceso gradual para transformar la infraestructura instalada en el espacio público.

La propuesta establece que las redes nuevas, ampliadas, repuestas o reubicadas de energía, alumbrado público y telecomunicaciones deberán utilizar infraestructura subterránea. Para las redes que ya existen, el traslado dependerá de su viabilidad técnica, urbanística, ambiental y económica.

¿Qué cambiaría con el soterramiento de cables en Bogotá?

Uno de los objetivos es evitar que continúe aumentando la cantidad de cableado aéreo y al mismo tiempo, avanzar en la organización de las redes existentes. El proyecto también contempla identificar cables que ya no estén prestando servicio para facilitar su retiro.

La magnitud del cambio sería considerable. Según la información presentada ante el Concejo, el sistema de alumbrado público de Bogotá tiene cerca de 8,4 millones de metros de red, de los cuales aproximadamente 6,1 millones corresponden a tendido aéreo.

El secretario general de la Alcaldía, Miguel Silva Moyano, confirmó que la administración continuará impulsando la iniciativa por instrucción del alcalde Carlos Fernando Galán. El Distrito sostiene que el proceso permitirá avanzar en el ordenamiento del espacio público y en la modernización de las redes.

¿Qué dice Enel sobre llevar todas las redes bajo tierra?

Enel Colombia señaló que no se opone al soterramiento, pero considera que una migración generalizada del 100 % de las redes eléctricas requeriría condiciones técnicas, financieras y regulatorias que actualmente deben ser evaluadas.

La compañía advirtió que las obras implicarían excavaciones y construcción de infraestructura en vías y andenes, además de dificultades para intervenir determinados sectores de la ciudad. También planteó que el soterramiento debería priorizarse en zonas donde los beneficios para el espacio público y el entorno urbano justifiquen los costos.

La empresa reiteró su disposición para trabajar con la Alcaldía y el Concejo en una alternativa progresiva y coordinada con la planeación urbana. El debate continuará en el Concejo, donde deberán definirse los criterios para establecer qué redes serán soterradas, dónde se realizarán las primeras intervenciones y cómo se financiarán las obras.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Antioquia

“No tuvieron compasión”: madre de ingeniero Andrés Camilo Peláez, desaparecido en Antioquia

Asesinatos en Bogotá

Revelaron imágenes clave del asesinato del vigilante de Transmilenio en Soacha

Transmilenio

A prisión señalados por homicidio de vigilante en estación Terreros: ninguno aceptó cargos

Otras Noticias

Liga BetPlay

Se movió la tabla del descenso: así quedó tras las goleadas de Cali y Santa Fe ante Cúcuta y Alianza

Quedan pocas fechas para definir a los clubes que jugarán en segunda división en 2027 y en la jornada de este sábado se jugaron dos partidos clave.

Ministerio de Transporte

Gobierno da detalles sobre el futuro de los peajes, fotomultas y patios en Colombia

La ministra de Transporte, Elsa Noguera, explicó los planes sobre tarifas de peajes, corredores revertidos, multas, trámites y sistemas de fotodetección.

Epa Colombia

'Epa Colombia' estaría siendo víctima de extorsión tras traslado a Ibagué: esto se sabe

Japón

Este es el país que estudia castigar a quienes pagan por servicios sexuales

Cuidado personal

¿Los tatuajes pueden causar enfermedades años después?