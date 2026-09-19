A prisión señalados por homicidio de vigilante en estación Terreros: ninguno aceptó cargos

Cristian David Garzón, un vigilante de 27 años, fue asesinado tras ser atacado con un arma blanca mientras cumplía labores de control en la estación Terreros de TransMilenio, en Soacha. El hecho ocurrió durante la mañana del viernes 18 de septiembre y terminó con la captura de un hombre y una mujer señalados de participar en la agresión.

Según los testimonios conocidos, minutos antes del ataque la Policía había retirado de la estación a dos personas por el presunto porte de un arma blanca. Posteriormente, ambos habrían regresado al lugar y se produjo el enfrentamiento con los trabajadores de seguridad.

RELACIONADO El historial criminal de los capturados por el asesinato del guarda Cristian Garzón en estación de Transmilenio

De acuerdo con el relato de una compañera de Garzón, el joven intervino cuando la situación escaló y se habría interpuesto para protegerla. En medio del procedimiento recibió heridas en el pecho y fue trasladado a un centro asistencial, donde posteriormente falleció.

Capturan a los señalados por el homicidio

Tras la agresión, las autoridades desplegaron un operativo que permitió capturar a un hombre y una mujer. Ambos fueron puestos a disposición de la Fiscalía para responder por el homicidio, mientras avanza la investigación que deberá establecer las circunstancias exactas de lo ocurrido.

La mujer señalada presenta antecedentes por hurto calificado, inasistencia alimentaria, tráfico o fabricación de estupefacientes y violencia intrafamiliar, de acuerdo con la información suministrada sobre el caso. El hombre es de nacionalidad venezolana.

RELACIONADO Recuerdan la propuesta de crear un escuadrón de élite en TM tras asesinato de guarda

La muerte de Garzón también reavivó las preocupaciones de los trabajadores de seguridad privada que realizan controles en el sistema. El gremio sostiene que enfrenta situaciones de riesgo durante procedimientos de control y reclama mayores garantías para ejercer sus funciones.

Vigilantes piden más herramientas y respaldo

Según cifras oficiales citadas por los trabajadores, durante 2026 se han registrado 332 agresiones contra vigilantes en estaciones de TransMilenio. Entre los puntos señalados como más críticos están la NQS Sur y Centro, Américas, Carrera Décima, Caracas Sur y Centro y Soacha.

Los trabajadores piden mejores elementos de protección, respaldo policial y seguridad jurídica para actuar durante los procedimientos. También aseguran que estas solicitudes han sido planteadas en reuniones con empresas y autoridades, pero consideran que las respuestas aún no corresponden a la magnitud del problema.

El caso de Cristian Garzón vuelve a poner en el centro del debate las condiciones en las que los vigilantes realizan labores de control y el nivel de respaldo que reciben cuando una situación dentro de una estación se torna violenta.