Gobierno da detalles sobre el futuro de los peajes, fotomultas y patios en Colombia

La ministra de Transporte, Elsa Noguera, explicó algunos de los principales planes del Gobierno de Abelardo De la Espriella en materia de tránsito infraestructura vial.

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Entre los temas abordados en entrevista con Semana, están las tarifas de peajes, los corredores que quedaron bajo administración del Invías y una eventual modificación del Código Nacional de Tránsito.

¿El Gobierno de De la Espriella aumentará las tarifas de los peajes?

Según lo expresado por la ministra, no hay planes de aumentar las tarifas de los peajes. Noguera también indicó que tampoco se contempla utilizar el cobro de valorización para financiar infraestructura.

La ministra también se refirió a los tres corredores que fueron revertidos durante el Gobierno anterior y que actualmente están a cargo del Invías. En estos casos, explicó que se revisará cada corredor para determinar cuál es la alternativa más conveniente: una nueva concesión, un contrato de operación y mantenimiento o la continuidad de la administración por parte del Invías mientras se adopta una decisión definitiva.

¿Qué cambios prepara el Gobierno para el Código de Tránsito y las fotomultas?

En materia de tránsito, Noguera anunció una revisión de los costos asociados a licencias de conducción, revisión técnico-mecánica, patios, grúas y fotodetección. La ministra sostuvo que se buscan sanciones proporcionales y reglas claras, además de reducir intermediarios que, según explicó, encarecen los trámites sin aportar a la seguridad vial.

La propuesta, de acuerdo con sus declaraciones, no implica reducir las sanciones frente a conductas consideradas peligrosas. El Gobierno mantendría una posición firme frente al exceso de velocidad, conducir bajo los efectos del alcohol y no utilizar casco o cinturón de seguridad. El objetivo planteado es que el Código de Tránsito priorice la protección de la vida y diferencie entre las infracciones según su impacto.

En cuanto a las fotomultas, la ministra señaló que el sistema de fotodetección está siendo revisado. Según Noguera, cada cámara deberá contar con una justificación técnica, estar autorizada, encontrarse correctamente señalizada y ubicarse en lugares donde exista un riesgo real para la vida y donde pueda contribuir a reducir la velocidad.

La funcionaria agregó que serán retirados los sistemas que no cumplan esas condiciones o que sean utilizados para sorprender a los conductores. También se refirió a los llamados “carros cazafotomultas”: indicó que estos vehículos solo podrán operar con autorización de la Agencia Nacional de Seguridad Vial y con un agente presente y visible.