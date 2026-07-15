Bogotá no ha contemplado la ampliación de puntos de carga públicos: hay 15 para 120.000 vehículos eléctricos

En el Concejo de Bogotá fue radicado un Proyecto de Acuerdo para desarrollar un mapa con los puntos de carga de vehículos eléctricos de propiedad del Distrito, que permita identificar las brechas de infraestructura en la ciudad.

Y es que, según expuso la bancada del partido Mira, la ciudad cuenta con seis estaciones y 15 cargadores públicos para atender la demanda de 120.000 vehículos eléctricos.

“El Distrito está vendiendo un futuro eléctrico sin haber comprobado si hay energía para encenderlo. Reconocen que no han evaluado el riesgo de un racionamiento sobre la red de carga y, aun así, le trasladan la responsabilidad a la Nación. Eso no es planear: es improvisar”, advirtió el cabildante Fabián Puentes.

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Vehículos eléctricos matriculados en Bogotá aumentaron 410% los últimos años:

Las estrategias de promoción del Distrito para la compra y venta de vehículos “amigables” y la manera en la que ha crecido el mercado nacional llevó a Bogotá a registrar 23.654 vehículos eléctricos matriculados, en 2022, y 120.372, en 2026. Un crecimiento del 410% en los últimos cuatro años.

Preocupa, sin embargo, que la ciudad desconoce cuántos puntos cuentan con sistemas de respaldo o almacenamiento y no tiene un plan de ampliación de puntos de cargas para 2026 y 2027:

“Más de 120 mil vehículos eléctricos e híbridos enchufables ya ruedan en Bogotá, pero la Administración no sabe con certeza cuántos puntos de carga hay, no tiene metas para ampliarlos y no confirma si la infraestructura resistiría una interrupción del servicio. Los ciudadanos no pueden ser el conejillo de indias de la falta de planeación”, insitió Puentes.

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Peticiones del Concejo a la ciudad en su apuesta por la movilidad sostenible:

Si bien “la transición eléctrica es necesaria para mejorar la calidad del aire y proteger la salud de los bogotanos”, el cabildante insiste en su informe que la “ciudad no puede incentivar la compra de vehículos eléctricos sin garantizar la infraestructura para cargarlos ni la energía para sostenerlos. Sin metas, sin datos y sin evaluación del riesgo energético, la transición eléctrica de Bogotá avanza a ciegas”.

De ahí su llamado a las autoridades competentes a evaluar la capacidad energética de Bogotá, determinar el número real de las estaciones de carga públicas y privadas, compartir los hallazgos, atraer a inversionistas y establecer metas de ampliación para los años siguientes.