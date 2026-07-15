¿Expresidente Duque como embajador en el gobierno de De la Espriella? Esta fue su respuesta

El presidente electo Abelardo de la Espriella ha estado dándole forma al equipo que lo acompañará desde el 7 de agosto, cuando comience su mandato como jefe de Estado.

Hasta el momento, ha designado a 14 ministros. Solo le falta Salud, Trabajo, Cultura y Ciencias. De igual forma, ha dado a conocer otros cargos importantes, como el jefe de Despacho o los voceros.

¿Cómo va quedando el gabinete de De la Espriella?

Un puesto que, a pesar de no ser un ministerio, tiene funciones importantes es el de embajador en Estados Unidos. El país norteamericano es uno de los principales socios de Colombia, clave en varias decisiones, no solo económicas o comerciales, sino también políticas.

El pasado 30 de junio en Los Secretos de D’Arcy Quinn de La FM, se informó que supuestamente le habían dado la posibilidad al expresidente Iván Duque para que fuera el próximo embajador.

Esta no sería la primera vez que un expresidente llega a este cargo. Tras dejar la Casa de Nariño en agosto de 2002, Andrés Pastrana fue embajador en Estados Unidos entre 2005 y 2006, durante el gobierno de su sucesor Álvaro Uribe Vélez.

Hace pocas horas, Duque estuvo en el programa Oppenheimer Presenta, el cual conduce Andrés Oppenheimer. El exmandatario habló acerca de su percepción en torno al gobierno de De la Espriella y respondió si quisiera hacer parte.

Duque le cierra la puerta a hacer parte del gobierno

“Abelardo tiene la oportunidad, no solamente de reconstruir las finanzas públicas y el aparato de seguridad, sino volver a generar confianza en la inversión y fortalecer a las instituciones”, afirmó.

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Duque destacó a José Manuel Restrepo, el vicepresidente electo y quien fue ministro en su gobierno (Hacienda y Comercio): “Tiene un gran conocimiento de las finanzas públicas, un gran gestor”.

También consideró que los ministros designados han sido buenas decisiones. “Está rodeado de gente experimentada y con manejo parlamentario”, dijo.

Cuando Oppenheimer le preguntó si contemplaba participar en el gobierno, esto respondió: “El rol de los expresidentes no es estar molestando a los presidentes diciéndoles qué deben hacer. Ha habido rumores que si voy a ser embajador. Tengo claro que no estaré en un cargo público”.