Amazon anuncia capacitación gratuita para Colombia: no requiere experiencia previa

En una iniciativa orientada a mitigar la brecha de talento digital en la región, Amazon Web Services (AWS) oficializó el lanzamiento de un robusto programa de formación gratuita en computación en la nube dirigido a la población colombiana.

El aspecto más relevante de esta convocatoria es su carácter inclusivo: los aspirantes no necesitan contar con títulos académicos afines ni con experiencia técnica previa en el sector de la tecnología.

La transformación digital acelerada de las empresas ha generado un incremento crítico en la demanda de profesionales capaces de administrar infraestructuras virtuales, bases de datos y herramientas de almacenamiento en red.

Frente a este panorama, la multinacional tecnológica busca democratizar el acceso al conocimiento técnico, proporcionando a los ciudadanos herramientas clave para mejorar su perfil laboral y facilitar su inserción en el mercado de la tecnología.

Flexibilidad y rutas de aprendizaje específicas

El programa de capacitación ha sido estructurado bajo una modalidad 100% virtual y flexible, permitiendo a los participantes avanzar a su propio ritmo de acuerdo con sus disponibilidades de tiempo. Con una duración estimada de 20 horas académicas, la malla curricular abarca desde los conceptos más elementales de la conectividad e infraestructura en la nube hasta el manejo operativo de los servicios de mayor demanda empresarial.

De acuerdo con las especificaciones de AWS, los inscritos tienen la posibilidad de explorar rutas de aprendizaje estratégicas, entre las que destacan:

Fundamentos de Nube: Enfocado en comprender los principios de escalabilidad, seguridad, almacenamiento y disponibilidad de los entornos digitales.

AWS Cloud Practitioner Essentials: Una preparación técnica que introduce al estudiante en el lenguaje nativo de la nube, permitiéndole identificar arquitecturas complejas y servicios clave del gigante tecnológico.

Al culminar satisfactoriamente el contenido temático, la plataforma otorgará una constancia de participación que respalda las competencias adquiridas.

Esta credencial funciona como un soporte de gran valor para quienes aspiran a presentarse a procesos de selección o pretenden iniciar una especialización formal en ingeniería de la nube.

Impacto en la empleabilidad local

La falta de personal calificado en áreas de la tecnología de la información (TI) sigue siendo uno de los principales desafíos para los sectores productivos en Colombia. La computación en la nube soporta actualmente la infraestructura de plataformas de comercio electrónico, banca digital, aplicaciones de transporte y sistemas corporativos de trabajo remoto.

Por este motivo, la oferta no solo está dirigida a jóvenes o personas desempleadas que buscan una reconversión laboral hacia el mundo tech.

También representa una ventaja competitiva para profesionales de áreas no técnicas —tales como marketing, ventas, administración y gestión de proyectos— que requieren comprender las infraestructuras digitales para optimizar la toma de decisiones dentro de sus respectivas organizaciones. Los interesados pueden gestionar su registro a través de los portales autorizados de AWS para habilitar el acceso inmediato al material formativo.