Guardias del Inpec habrían dejado fugar a presunto integrante del Tren de Aragua: les dieron $500 millones

La Fiscalía General de la Nación judicializó en esta oportunidad a dos funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) por, al parecer, facilitar la fuga de un ciudadano venezolano señalado de pertenecer al grupo delincuencial Tren de Aragua.

El escape ocurrió el pasado 1 de abril en la cárcel La Picota, en Bogotá, y el interno era requerido por las autoridades de Perú mediante un proceso de extradición por el delito de homicidio agravado.

¿Cómo logró escapar el presunto integrante del Tren de Aragua?

De acuerdo con la investigación, el ciudadano venezolano utilizó una cuerda artesanal elaborada con sábanas y prendas de vestir para escapar del centro penitenciario.

Según la Fiscalía, la fuga habría sido posible por una serie de omisiones en los controles de seguridad que estaban a cargo de los dos funcionarios hoy procesados.

¿Qué irregularidades habrían cometido los funcionarios del Inpec?

Las investigaciones indican que, durante el turno de vigilancia, el dragoneante y el inspector presuntamente dejaron abierta la puerta de la lavandería, lo que habría facilitado el escape del interno.

Además, la Fiscalía aseguró que los funcionarios omitieron verificar la presencia del privado de la libertad durante los conteos reglamentarios, no activaron la alerta de fuga y tampoco registraron la novedad en la minuta oficial del servicio.

La ausencia del recluso solo fue descubierta al día siguiente, durante las verificaciones realizadas en la mañana.

¿Cuánto dinero habrían recibido por facilitar la fuga?

Uno de los hallazgos más graves de la investigación es que, presuntamente, los dos servidores públicos recibieron 500 millones de pesos a cambio de permitir el escape del interno.

Por estos hechos, un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción les imputó los delitos de favorecimiento de fuga y cohecho propio.

¿Qué pasó con el fugitivo?

Tras escapar de la cárcel La Picota el 1 de abril, el ciudadano venezolano permaneció prófugo durante más de un mes.

Finalmente, fue recapturado el 8 de mayo en Medellín, Antioquia, por las autoridades.

El hombre permanecía recluido en Bogotá mientras avanzaba el proceso para su extradición a Perú, donde es requerido por el delito de homicidio agravado.

¿Qué decisión tomó la justicia contra los funcionarios?

Durante las audiencias preliminares, los dos procesados no aceptaron los cargos formulados por la Fiscalía.

Sin embargo, una juez de control de garantías consideró que existían elementos suficientes para imponerles medida de aseguramiento en centro carcelario, mientras continúa el proceso judicial en su contra.