“Bogotá no permitirá que el Metro se vea afectado”: alcalde Galán tras aplazamiento de recursos

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, volvió a manifestar su descontento con la decisión del Gobierno Nacional de aplazar la entrega de los recursos que serían utilizados en obras importantes como el Metro de Bogotá o Regiotram de Occidente.

En diálogo con Noticias RCN, manifestó que no se cumplió con ninguno de los dos requisitos que se necesitan para este tipo de medidas: un acuerdo entre las partes o retrasos en las obras, por lo que buscará algún recurso legal para que la nación cumpla con sus compromisos.

Señala también que había diálogo con el anterior ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, pero en Bogotá no han tenido contacto con Diego Guevara y tampoco con la nueva ministra de Transporte tras la salida de María Constanza García.

¿Está en riesgo esta megaobra o podría retrasarse el cronograma?

"Bogotá tendrá y los recursos de los ciudadanos de Bogotá, van a tener que apoyar obviamente para financiar el costo adicional que implique esto en términos de tener recursos antes de lo que necesitamos. En ese sentido sí va a haber un costo adicional, estamos cuantificando cuál puede ser ese costo adicional de tener que financiar desde Bogotá lo que sea necesario para pagar la obra".

"Bogotá no va a permitir que se afecte, esta obra está recuperando la esperanza de los bogotanos, estamos demostrando con la línea 1 del metro que se pueden hacer obras, es una obra fundamental además que le va a cambiar la vida a la gente, que tiene un avance de más de 46%, que no tiene retraso y por eso vamos a blindarla con recursos de la ciudad".

¿Cuáles es el objetivo de los recursos del Gobierno Nacional?

"Bogotá en este gobierno está resolviendo un problema histórico que ha tenido y es que no ha avanzado o no avanzó en el pasado en adquisición de predios para proyectos. Muchos de esos proyectos de infraestructura que la gente ve y que sufre, porque se atrasa, porque se afecta, porque se demoran, esas demoras a veces tienen que ver con que no se adquirieron los predios que se requerían a tiempo."

"Yo por ejemplo llegué y a la 68 todavía le faltaba. Había sido contratada hace cuatro años y tenía 65 precios por adquirir. Entonces nosotros necesitamos para que la calle 13 avance, adquirir predios. Ya adquirimos más de 500, nos faltan cerca de 400 y para eso esa plata es fundamental. Tendremos que buscar también desde Bogotá los recursos para financiar esa adquisición predial".

¿Habrá nuevos impuestos para los bogotanos para obtener estos recursos?

"No, no va a haber nuevos impuestos obviamente, pero tendremos que sacrificar recursos de otros sectores para poder garantizar que las obras no se afecten. Entonces estamos valorando lo que implicará eso".

"Si se materializa lo que está en el decreto en términos de costos para Bogotá por una financiación que tendremos que adquirir, que tendrá un costo financiero obviamente para valorar de dónde sacamos, pero lo vamos a hacer. Vamos a tomar la decisión que haya que tomar en términos eventualmente de algún recorte o de reducir una proyección de una inversión temporalmente para garantizar que estos proyectos no se afecten".