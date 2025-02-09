Bogotá registra monumental trancón en la calle 13 por camión que chocó con una valla informativa este martes

Desde las 5:30 del martes, 2 de septiembre, los bogotanos se enfrentan a un monumental trancón en la Av. Centenario (Calle 13), con carrera 50, luego de que un camión chocara con una valla publicitaria y detuviera el tráfico.

Así o informó la Secretaría de Movilidad a contados minutos de registrarse el accidente: “Se presenta novedad vial en la localidad de Puente Aranda, camión colisiona contra estructura metálica en la Av. Centenario con calle 53, sentido occidente - oriente. Autoridades en el punto. Tránsito lento en el sector”.

Movilidad en el sector cambió desde el fin de semana por cierre de intercambiador vial:

La movilidad en el sector se transformó desde la noche del sábado, cuando el intercambiador vial de Puente Aranda, en el que confluían la Av. de las Américas, la Calle 13, la Carrera 50 y la Calle 6 fue cerrado para construir un nuevo intercambiador de tres niveles.

Sin embargo, este martes se complicó aún más con el accidente del camión, que obligó a Bomberos Bogotá a presentarse en el lugar y a agentes de Tránsito a habilitar un carril en contraflujo para permitir la movilidad en el sector:

“Organismos de emergencia continúan con la atención del siniestro presentado en la Av. Centenario con carrera 53. Autoridades de tránsito habilitan un carril en contraflujo, para mitigar la congestión vehicular que se registra a esta hora en el sector”, se lee en una última actualización, realizada sobre las 6:30.

Ocupantes del vehículo accidentado ya fueron atendidos por personal médico:

Tan pronto como se dio a conocer el accidente en la Calle 13, organismos de emergencia se presentaron en el lugar para atender a los ocupantes del camión.

En su interior, viajaban tres personas, que recibieron atención médica en el sitio y una de ellas, de acuerdo con la información revelada por las autoridades, tuvo que ser trasladada a un hospital para tratar sus heridas.