CANAL RCN
Colombia

Bogotá puso en marcha el Centro Estratégico de Movilidad para mejorar la respuesta a accidentes de tránsito

La ciudad, según datos revelados por las autoridades, registra un promedio diario de 500 incidentes en las vías.

Foto: @SectorMovilidad / X
Foto: @SectorMovilidad / X

Noticias RCN

abril 17 de 2026
06:26 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Para mejorar su capacidad de respuesta ante incidentes en la vía, Bogotá puso en marcha el Centro Estratégico de Movilidad (CEM), bajo supervisión del alcalde mayor, Carlos Fernando Galán.

Es así que el CEM se consolida “como el cerebro de la movilidad de Bogotá: un espacio donde se integra información en tiempo real para coordinar la atención de incidentes, emergencias y afectaciones en vía”.

Para lograrlo, fueron integrados en un mismo lugar los datos de plataformas de navegación como Waze y Google Maps, los videos de las 10.000 cámaras instaladas en la ciudad y los reportes que realizan los distintos actores del transporte público y los ciudadanos, a través de la línea de emergencias 123.

Estas son las localidades en las que más muertes en accidentes de tránsito se registraron durante el 2025 en Bogotá
RELACIONADO

Estas son las localidades en las que más muertes en accidentes de tránsito se registraron durante el 2025 en Bogotá

Una respuesta adecuada en menor tiempo:

Más allá de monitorear el tráfico, el CEM promete una respuesta más rápida y eficaz para los cerca de 500 incidentes en la vía que se registran, a diario, en Bogotá, priorizando las situaciones críticas.

Es así como podría fortalecer “la gestión de la movilidad con más información, mayor coordinación entre entidades y una visión que pone en el centro a las personas y su experiencia de viaje. Un paso clave para mejorar la respuesta institucional y la atención en las vías de la ciudad”.

21 muertes cada día en promedio por accidentes de tránsito: motociclistas, los más afectados
RELACIONADO

21 muertes cada día en promedio por accidentes de tránsito: motociclistas, los más afectados

En 2025, murieron 552 personas en accidentes de tránsito en la ciudad:

Apenas en marzo, la concejal del Centro Democrático Diana Diago advirtió que, en el 2025, 552 personas murieron en accidentes de tránsito en la ciudad.

De acuerdo con la cabildante, “la Secretaría de Movilidad tiene plenamente identificadas las localidades más peligrosas de la ciudad” y estas son: Engativá, con 56 víctimas; Ciudad Bolívar, con 54; Kennedy, con 50; Suba, con 48; Fontibón, con 45, y Usaquén, con 40.

Su llamado a priorizar el control y atención en zonas críticas podría ser atendido con la apertura del CEM; sin embargo, permanece la duda sobre cómo podría ayudar con acciones preventivas en las calles.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Abuso a menores

Pequeño de dos años habría sido torturado en su propia casa y estuvo en riesgo de morir en Medellín

Artistas

Reconocida actriz de Colombia está de luto: murió su mamá

Procuraduría General de la Nación

Procuraduría vincula al director (e) de la cárcel de Itagüí en investigación por parranda vallenata

Otras Noticias

Nasa

Hija de uno de los astronautas de Artemis II abrió su corazón y compartió detalles de la misión

Noticias RCN conversó con Ashley Hansen, hija del astronauta Jeremy Hansen, uno de los cuatro tripulantes que hizo posible el éxito de Artemis II.

Bogotá

Nueva ley pone en cintura a motos y patinetas eléctricas: conozca las multas y restricciones

Una nueva ley entró en vigor y si usted se transporta en patineta y moto eléctrica debe conocer las nuevas restricciones.

La casa de los famosos

El 'jefe' ya habló: se impondrá un CASTIGO INOLVIDABLE en La Casa de los Famosos Colombia 2026

Selección Colombia

🔴¡Colombia vs. Argentina, final del sudamericano sub-17: hora y canal para ver EN VIVO!

Invima

Invima prohíbe la comercialización de quesos frescos con registros sanitarios vencidos