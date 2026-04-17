Bogotá puso en marcha el Centro Estratégico de Movilidad para mejorar la respuesta a accidentes de tránsito

Para mejorar su capacidad de respuesta ante incidentes en la vía, Bogotá puso en marcha el Centro Estratégico de Movilidad (CEM), bajo supervisión del alcalde mayor, Carlos Fernando Galán.

Es así que el CEM se consolida “como el cerebro de la movilidad de Bogotá: un espacio donde se integra información en tiempo real para coordinar la atención de incidentes, emergencias y afectaciones en vía”.

Para lograrlo, fueron integrados en un mismo lugar los datos de plataformas de navegación como Waze y Google Maps, los videos de las 10.000 cámaras instaladas en la ciudad y los reportes que realizan los distintos actores del transporte público y los ciudadanos, a través de la línea de emergencias 123.

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Una respuesta adecuada en menor tiempo:

Más allá de monitorear el tráfico, el CEM promete una respuesta más rápida y eficaz para los cerca de 500 incidentes en la vía que se registran, a diario, en Bogotá, priorizando las situaciones críticas.

Es así como podría fortalecer “la gestión de la movilidad con más información, mayor coordinación entre entidades y una visión que pone en el centro a las personas y su experiencia de viaje. Un paso clave para mejorar la respuesta institucional y la atención en las vías de la ciudad”.

En 2025, murieron 552 personas en accidentes de tránsito en la ciudad:

Apenas en marzo, la concejal del Centro Democrático Diana Diago advirtió que, en el 2025, 552 personas murieron en accidentes de tránsito en la ciudad.

De acuerdo con la cabildante, “la Secretaría de Movilidad tiene plenamente identificadas las localidades más peligrosas de la ciudad” y estas son: Engativá, con 56 víctimas; Ciudad Bolívar, con 54; Kennedy, con 50; Suba, con 48; Fontibón, con 45, y Usaquén, con 40.

Su llamado a priorizar el control y atención en zonas críticas podría ser atendido con la apertura del CEM; sin embargo, permanece la duda sobre cómo podría ayudar con acciones preventivas en las calles.