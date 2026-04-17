🔴¡Colombia vs. Argentina, final del sudamericano sub-17: hora y canal para ver EN VIVO!

La selección Colombia Sub-17 se prepara para disputar uno de los partidos más importantes de su proceso reciente. Este domingo 19 de abril, el equipo nacional enfrentará a Argentina en la gran final del Sudamericano Sub-17, torneo que se lleva a cabo en Paraguay y que reunirá a dos de las selecciones más sólidas de la competición en la definición por el título.

El combinado colombiano llega a esta instancia tras una destacada campaña, en la que ha demostrado solidez colectiva, capacidad ofensiva y carácter en momentos decisivos. Enfrente estará una selección argentina que también ha mostrado regularidad y jerarquía, lo que anticipa un duelo de alto nivel competitivo y con ingredientes propios de una final continental.

Cambio de horario y detalles del partido

En las últimas horas, la Federación Colombiana de Fútbol confirmó una modificación en el horario del compromiso, decisión tomada por la CONMEBOL. El encuentro, que inicialmente estaba previsto para las 6:00 p. m., se disputará finalmente a las 5:30 p. m. (hora de Colombia).

El escenario será la cancha de la CONMEBOL, ubicada en Luque, Paraguay, un recinto que ha sido testigo de los momentos más importantes del campeonato. Este ajuste obliga a los equipos a replantear detalles logísticos, aunque no altera la magnitud de un partido que definirá al campeón de la edición 2026.

Una final con transmisión abierta para el país

El compromiso contará con una amplia cobertura para los aficionados colombianos. El Canal RCN transmitirá el encuentro a través de su señal abierta, garantizando que millones de espectadores puedan acompañar a la selección en este momento clave. Además, el partido estará disponible en la aplicación oficial del canal y en el canal de YouTube de Deportes RCN, ampliando las opciones para seguir el juego en diferentes plataformas digitales.

Más allá del resultado, esta final representa una oportunidad valiosa para consolidar el proceso de las divisiones menores del fútbol colombiano. La Sub-17 ha evidenciado una generación con talento y proyección, y un eventual título sería un impulso significativo tanto en lo deportivo como en lo anímico.

El duelo ante Argentina no solo pondrá en juego un trofeo, sino también el orgullo y el futuro de dos selecciones que buscan marcar una nueva generación en el fútbol sudamericano. Colombia, con argumentos futbolísticos y una identidad clara, intentará dar el último paso y coronarse campeona en territorio paraguayo.