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Colombia

Reconocida actriz de Colombia está de luto: murió su mamá

La actriz confirmó lo sucedido en un sentido comunicado de prensa.

Foto: Freepik.

Noticias RCN

abril 17 de 2026
06:03 p. m.
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En las últimas horas, una de las actrices colombianas más reconocidas confirmó la muerte de su mamá.

Se trata de Isabela Córdoba, que es oriunda de Bogotá, tiene 39 años y ha hecho parte de producciones importantes del Canal RCN como 'Garzón vive' y 'Las santísimas'.

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Además, también ha trabajado en 'Sin vergüenza' y 'Decisiones: unos ganan, otros pierden', de Telemundo, y fue Miss Universe Cundinamarca en 2025.

La importante actriz, que comenzó a aparecer en las grandes pantallas en 2007, informó lo sucedido a través de un sentido comunicado.

Este fue el mensaje de Isabela Córdoba, la importante actriz de Colombia, tras la muerte de su mamá

En un comunicado que publicó en sus redes sociales, Isabela Córdoba dejó claro que siempre recordará a su mamá y les agradeció a sus seguidores por los mensajes de apoyo y condolencias.

"Hoy me dirijo a ustedes con el corazón profundamente triste por el fallecimiento de mi madre Aura Lucía Ramírez Arbelaez. Es un momento de dolor inmenso y recogimiento para mí y mi familia. Estoy transitando este duelo desde el amor, la gratitud y los recuerdos memorables que ha dejado en nosotros un ser tan especial como ella", inició escribiendo la actriz.

"Quiero agradecer sinceramente todas las muestras de cariño, respeto y solidaridad que he recibido en este difícil momento. Agradezco a los medios de comunicación, los cuales han estado muy atentos en todo este proceso, y también a la opinión pública por su comprensión y respeto hacia mi privacidad y la de mi familia", añadió.

Estas han sido las reacciones de los colegas y seguidores de Isabela Córdoba tras el fallecimiento de su mamá

Una vez Isabela Córdoba publicó el comunicado, varios de sus colegas y seguidores lamentaron lo ocurrido y le hicieron saber que están con ella.

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"Te abrazo, Isa, que Dios te recargue la fuerza y la fe en estos momentos", "un abrazo, llénate de Dios", "lo siento mucho", "mis oraciones contigo y tu familia", "un hermoso ángel ahora está en el cielo cuidándote", "te acompaño de corazón", "sé que sientes y cómo duele el alma" y "que tu madre descanse en paz", han sido algunos de los mensajes.

 

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