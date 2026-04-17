Pequeño de dos años habría sido torturado en su propia casa y estuvo en riesgo de morir en Medellín

Un caso atroz sacude a Medellín y pone en evidencia la violencia que puede ocurrir dentro del entorno familiar.

Un menor de apenas dos años habría sido víctima de maltrato sistemático por parte de quienes debían protegerlo.

Niño de dos años habría sido torturado por su madre y padrastro en Medellín

Un niño de dos años habría sido sometido a brutales actos de violencia dentro de su propio hogar en Medellín, en un caso que hoy es investigado por la Fiscalía General de la Nación y que ha generado indignación.

De acuerdo con las pruebas recopiladas por la Unidad Especial de Investigación de Delitos contra Niños, Niñas y Adolescentes (UENNA), el menor fue víctima de agresiones físicas reiteradas entre el 27 de marzo y el 2 de abril del presente año.

Durante ese periodo, el niño permaneció bajo el cuidado de su madre biológica y su padrastro, quienes, según la investigación, no garantizaron su integridad física.

¿Qué descubrieron las autoridades en el menor de 2 años?

Las autoridades evidenciaron múltiples lesiones en el cuerpo del menor, las cuales, de acuerdo con la Fiscalía, fueron ocasionadas en su entorno intrafamiliar.

La gravedad de los hechos quedó en evidencia tras la valoración médico legal, que determinó una incapacidad de 20 días.

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Además, el ente acusador advirtió que, de no haber recibido atención médica a tiempo, el menor habría estado en riesgo de perder la vida.

Otro elemento clave en el proceso es que la pareja no logró entregar una explicación clara, inmediata ni coherente sobre el origen de las lesiones, lo que reforzó las sospechas en su contra.

Por estos hechos, un fiscal de la UENNA en Medellín imputó a ambos el delito de tortura agravada. Sin embargo, los señalados no aceptaron los cargos.

Finalmente, un juez con función de control de garantías ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario para los dos procesados, mientras avanza el proceso judicial.