CANAL RCN
Colombia Video

Presidente del Consejo de Estado advierte manipulación tras suspensión del decreto de salario mínimo

Alberto Montaña Plata, presidente del alto tribunal, manifestó su preocupación específica por la seguridad de los magistrados.

Noticias RCN

febrero 18 de 2026
11:25 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El presidente del Consejo de Estado, magistrado Alberto Montaña Plata, manifestó su preocupación por la manipulación de las decisiones judiciales y la seguridad de los magistrados, tras la polémica generada por la suspensión provisional del decreto presidencial que aumentó el salario mínimo en Colombia.

¿Pasaje de Transmilenio podría cambiar tras decisión del Consejo de Estado sobre salario mínimo?
RELACIONADO

¿Pasaje de Transmilenio podría cambiar tras decisión del Consejo de Estado sobre salario mínimo?

En entrevista con Noticias RCN, Montaña Plata, quien lleva más de siete años en la corporación, explicó que la Comisión Interinstitucional emitió un comunicado debido a que "percibimos no solo el respeto, sino manipulación de las decisiones judiciales".

El magistrado subrayó que las decisiones judiciales tienen impactos políticos, económicos y sociales que generan reacciones naturales en un Estado democrático.

Fenalco advierte sobre los riesgos de mantener un aumento del 23,7% en el salario mínimo: podrían perderse 700.000 empleos
RELACIONADO

Fenalco advierte sobre los riesgos de mantener un aumento del 23,7% en el salario mínimo: podrían perderse 700.000 empleos

"Las decisiones nuestras hay unos canales procesales para controvertirlas que pueden generar reacciones como es natural, pero esas reacciones no deben interferir en la independencia judicial, ni tampoco deben ser utilizadas como una manipulación para discusiones y para reflexiones de otra índole", afirmó el presidente del alto tribunal.

Reacciones frente a la suspensión del decreto

Respecto a los cuestionamientos de trabajadores y empresarios, Montaña Plata aclaró que "el Consejo de Estado no atenta contra trabajadores ni contra empleadores" y enfatizó que la reciente decisión "ni siquiera tuvo que ver con la disminución o no de ese porcentaje para la configuración del salario mínimo".

¿Cuál será el salario mínimo mientras el Consejo de Estado estudia la suspensión del decreto?
RELACIONADO

¿Cuál será el salario mínimo mientras el Consejo de Estado estudia la suspensión del decreto?

Sobre la convocatoria del presidente Gustavo Petro a manifestaciones tras el fallo, el magistrado indicó que respetan el derecho a la protesta, pero advirtió que "cuando esas manifestaciones afectan la independencia judicial, afectan la seguridad de los jueces, entonces ahí tenemos que reaccionar".

Preocupación por la seguridad de los magistrados

Montaña Plata expresó su preocupación específica por la seguridad de los magistrados y relató un incidente reciente.

"El lunes amanecimos con unas marchas de algunos grupos étnicos que protestaron, eso tuvo implicaciones en jueces de los contenciosos administrativos, que no pudieron salir de sus lugares de trabajo, en magistrados del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que no pudieron salir", aseguró.

El presidente del Consejo de Estado hizo un llamado a la comunidad para que tenga en cuenta que "los jueces actuamos con fundamento en la independencia" y solicitó que las manifestaciones, aunque constitucionales, no influyan en las decisiones judiciales.

La Comisión Interinstitucional, que reúne a presidentes de altas cortes y la Fiscal General, emitió el pronunciamiento conjunto debido a la preocupación compartida sobre las reacciones a fallos recientes de los tribunales superiores del país.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

EPS

¿A Kevin Acosta, el fallecido niño con hemofilia, el Estado le quitó las garantías de vivir?

Cauca

Ejército desmantela seis minas ilegales de oro y maquinaria que serían del ELN en Cauca

Cundinamarca

Desmantelan red de microtráfico de Funza con millonarias rentas: menores eran principales clientes

Otras Noticias

La casa de los famosos

Pareja de Alexa Torrex volvió a romper el silencio tras polémica con Juanda Caribe: envió mensaje con novia de Nicolás Arrieta

Manuela Ortiz, pareja de Nicolás Arrieta, le entregó la razón a Alexa Torrex en un nuevo 'congelado'. Vea el video.

Salud mental

Ser mujer en Bogotá implica mayores riesgos para la salud mental, según investigación

La identidad de género, la falta de tiempo y los roles impuestos incrementan las probabilidades de sufrir ansiedad y depresión.

Ecuador

Ejército de Ecuador capturó a 'Camilo', presunto cabecilla de las disidencias de las Farc

Aeropuerto El Dorado

Aeropuerto El Dorado tendrá importante cambio: así avanzan las obras en la zona de inmigración

Independiente Santa Fe

“Hay jugadores avanzados”: DT de Santa Fe habló de refuerzos tras dura caída ante Jaguares