Presidente del Consejo de Estado advierte manipulación tras suspensión del decreto de salario mínimo

El presidente del Consejo de Estado, magistrado Alberto Montaña Plata, manifestó su preocupación por la manipulación de las decisiones judiciales y la seguridad de los magistrados, tras la polémica generada por la suspensión provisional del decreto presidencial que aumentó el salario mínimo en Colombia.

En entrevista con Noticias RCN, Montaña Plata, quien lleva más de siete años en la corporación, explicó que la Comisión Interinstitucional emitió un comunicado debido a que "percibimos no solo el respeto, sino manipulación de las decisiones judiciales".

El magistrado subrayó que las decisiones judiciales tienen impactos políticos, económicos y sociales que generan reacciones naturales en un Estado democrático.

"Las decisiones nuestras hay unos canales procesales para controvertirlas que pueden generar reacciones como es natural, pero esas reacciones no deben interferir en la independencia judicial, ni tampoco deben ser utilizadas como una manipulación para discusiones y para reflexiones de otra índole", afirmó el presidente del alto tribunal.

Reacciones frente a la suspensión del decreto

Respecto a los cuestionamientos de trabajadores y empresarios, Montaña Plata aclaró que "el Consejo de Estado no atenta contra trabajadores ni contra empleadores" y enfatizó que la reciente decisión "ni siquiera tuvo que ver con la disminución o no de ese porcentaje para la configuración del salario mínimo".

Sobre la convocatoria del presidente Gustavo Petro a manifestaciones tras el fallo, el magistrado indicó que respetan el derecho a la protesta, pero advirtió que "cuando esas manifestaciones afectan la independencia judicial, afectan la seguridad de los jueces, entonces ahí tenemos que reaccionar".

Preocupación por la seguridad de los magistrados

Montaña Plata expresó su preocupación específica por la seguridad de los magistrados y relató un incidente reciente.

"El lunes amanecimos con unas marchas de algunos grupos étnicos que protestaron, eso tuvo implicaciones en jueces de los contenciosos administrativos, que no pudieron salir de sus lugares de trabajo, en magistrados del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que no pudieron salir", aseguró.

El presidente del Consejo de Estado hizo un llamado a la comunidad para que tenga en cuenta que "los jueces actuamos con fundamento en la independencia" y solicitó que las manifestaciones, aunque constitucionales, no influyan en las decisiones judiciales.

La Comisión Interinstitucional, que reúne a presidentes de altas cortes y la Fiscal General, emitió el pronunciamiento conjunto debido a la preocupación compartida sobre las reacciones a fallos recientes de los tribunales superiores del país.