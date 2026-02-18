CANAL RCN
Hallaron el cuerpo del médico veterinario que llevaba cinco días desaparecido en Montería

El Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres reportó el hallazgo en la vereda la Garrapata, a unos 12 kilómetros del casco urbano de la capital de Córdoba.

febrero 18 de 2026
11:33 a. m.
Fue hallado el cuerpo del médico veterinario que llevaba cinco días desaparecido, en medio de la tragedia ocasionada por las inundaciones en Córdoba.

El hombre, oriundo de Sincelejo, fue identificado como Luis Eduardo Riveros Oviedo, de 39 años y padre de dos niñas.

Así fue la búsqueda de Luis Riveros

Su desaparición se registró el pasado sábado 14 de febrero, cuando cayó junto a su caballo en un canal mientras realizaba una asesoría veterinaria en una finca localizada en zona rural de Montería.

Aunque se activó una búsqueda con 36 hombres de distintas entidades, el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres informó este 18 de febrero que Riveros había sido encontrado sin vida.

El hallazgo se reportó en la vereda la Garrapata, zona rural de Monteria, a unos 12 kilómetros del casco urbano.

Lo que se sabe de la desaparición del veterinario

Días atrás, el señor Luis Eduardo Riveros, padre del médico veterinario, sontó que su hijo había sufrido un accidente con el caballo en el que se movilizaba.

Al parecer, el hombre dio un paso en falso y resbaló por un puente, agarrándose únicamente del freno del caballo.

El compañero de Luis Eduardo y los caballos de ambos lograron salir y de inmediato se inició un plan de búsqueda con el apoyo de la Policía, Ejército, Armada y Bomberos.

Aunque su acompañante logró lanzarle una cuerda, el veterinario fue arrastrado por la fuerza de la corriente.

El más reciente balance de las autoridades indica que ocho personas han fallecido productol de las inundaciones que azotan a Córdoba desde finales de enero.

