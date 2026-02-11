CANAL RCN
Colombia

Reconocido DJ fue reportado como desaparecido en Barranquilla: esta fue su última publicación

El artista ha estado trabajando en una nueva producción. Al parecer, tuvo una presentación en la capital de Atlántico.

Foto: Freepik.

Nicolás Martínez Sánchez

febrero 11 de 2026
12:30 p. m.
Hay consternación en Cartagena por la desaparición de un reconocido DJ hace pocas horas. La última vez que lo vieron fue después de una presentación.

Los detalles fueron dados a conocer por la familia de Passa Passa Sound System, a la cual pertenece Deberson José Ríos Caicedo, más conocido como DJ Dever. En la noche del martes 10 de febrero fue visto por los alrededores de Barranquilla.

DJ Dever estuvo en Barranquilla

Junto al artista, están desaparecidas otras dos personas que hacen parte de su equipo de trabajo. “Agradecemos profundamente a quienes puedan brindar cualquier información que contribuya a su pronta ubicación. Pedimos respeto, prudencia y solidaridad en este difícil momento para su familia, amigos y equipo de trabajo”, declaró la empresa.

La FM conoció que Bruno Hernández, secretario del Interior de Cartagena, se comunicó con la familia del DJ. Si bien el caso es competencia de la jurisdicción del Atlántico, lo cierto es que las autoridades de la capital de Bolívar trabajarán de la mano.

¿Quién es DJ Dever?

Su última publicación en Instagram fue hace dos días, mostrando el desarrollo de su nuevo álbum. “Ya empezaron las reuniones. Hay mucha música buena sonando. Todavía no es el momento de mostrar mucho, pero ya se está armando lo que viene. Atentos, La Reunión 2026”, este fue el mensaje más reciente.

En su página, Passa Passa Sound System muestra que DJ Dever tiene más de 10 años de carrera musical. Además, es propietario de la compañía.

Aparte de ser DJ, cumple roles relacionados con la producción, animación y composición de las piezas. Tiene más de 200 producciones y cuenta con 16 álbumes, lo cual lo ha hecho ser uno de los artistas con “más proyección internacional”.

Dever también es reconocido por ser un cazador de nuevos talentos y hacer de ellos estrellas reconocidas, gracias a él conocemos a muchos de nuestros artistas favoritos de ahora en Cartagena.

