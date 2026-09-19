Secretaría de Salud de Bogotá refuerza controles sanitarios para proteger a los consumidores en Amor y Amistad

La Secretaría Distrital de Salud desplegó un plan especial de vigilancia sanitaria durante el fin de semana de Amor y Amistad, con el objetivo de proteger a los consumidores frente a posibles riesgos en la compra de licores, chocolates y dulces. Según su reporte, se realizaron 23 operativos en zonas críticas y se inspeccionaron 110 establecimientos de la ciudad.

RELACIONADO Capturan a alias Zafiro y familiares por secuestro de joven manicurista en Ciudad Bolívar

La entidad recordó a la ciudadanía que los productos deben adquirirse únicamente en lugares legales y de confianza, verificando siempre etiquetas, sellos y fechas de vencimiento. “La invitación es a comprar en sitios reconocidos y revisar cuidadosamente los empaques antes de consumirlos”, señaló Libia Ramírez, subdirectora de Vigilancia en Salud Pública.

Secretaría de Salud recomienda revisar el licor antes de consumir

Las autoridades recomiendan observar el estado de las botellas, comprobar que sellos y tapas no estén manipulados, revisar la fecha de vencimiento y escanear el código QR de la estampilla para confirmar la autenticidad del producto. Ante cualquier sospecha, se aconseja no consumirlo y denunciarlo.

También se recordó que está prohibida la venta de bebidas alcohólicas a menores de edad y que, en caso de síntomas como visión borrosa, debilidad muscular o alteraciones respiratorias tras ingerir licor, se debe acudir de inmediato a un centro de salud.

Chocolates y dulces bajo la lupa

La vigilancia también se extendió a productos de confitería. Los consumidores deben revisar que los empaques estén en buen estado, con rótulo y fecha vigente, y atender los sellos de advertencia sobre exceso de azúcares, sodio o grasas. Los dulces que presenten señales de humedad, decoloración o deterioro deben desecharse.

La Secretaría Distrital de Salud reiteró que no se deben comprar alimentos ni bebidas en la vía pública ni aceptar productos de desconocidos. Ante cualquier irregularidad, la ciudadanía puede denunciar a través de la Línea 123, el INVIMA o la Policía Nacional.